Văn hóa

2 bảo vật quốc gia được trưng bày tại triển lãm 'Ngựa trong nghệ thuật tạo hình'

Tuấn Minh
30/01/2026 13:28 GMT+7

2 bảo vật quốc gia là tác phẩm 'Gióng' của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm và 'Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc' của danh họa Dương Bích Liên là tâm điểm của triển lãm 'Ngựa trong nghệ thuật tạo hình'.

Sự kiện hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03.02.1930 - 03.02.2026) và chào mừng xuân Bính Ngọ 2026.

Triển lãm giới thiệu 60 tác phẩm tiêu biểu được tuyển chọn từ các bộ sưu tập của bảo tàng, trải dài từ mỹ thuật dân gian, ứng dụng đến hiện đại và đương đại. Các tác phẩm được thể hiện trên đa dạng chất liệu như sơn mài, sơn dầu, lụa, tranh giấy, gỗ, gốm và đất nung.

Tác phẩm Gióng của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm

Bên cạnh 2 bảo vật quốc gia kể trên, triển lãm còn mang đến một bất ngờ thú vị cho công chúng yêu nghệ thuật: chùm tranh gốc được sáng tác cho bộ phim hoạt hình Chuyện ông Gióng của cố họa sĩ Ngô Mạnh Lân, lần đầu được gia đình họa sĩ phối hợp giới thiệu.

Ở mảng điêu khắc và nghệ thuật đương đại, hình tượng ngựa biểu trưng cho năng lượng và sự thành công được thể hiện qua các bút pháp mới lạ, tiêu biểu như đồ họa của nghệ sĩ Lê Bá Đảng hay tác phẩm điêu khắc Ông Ngựa trong bộ 12 con giáp của nhà điêu khắc Nguyễn Thăng Long.

Xuyên suốt triển lãm, hình tượng con ngựa hiện lên không chỉ là vật nuôi mà là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng và tinh thần dân tộc. Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt được khắc họa đậm nét qua các tác phẩm của Nguyễn Tư Nghiêm, Lê Công Thành và Trần Khánh Chương, kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ truyền thống và hiện đại.

Một số tác phẩm nghệ thuật khác được trưng bày tại triển lãm "Ngựa trong nghệ thuật tạo hình"

Một số tác phẩm nghệ thuật khác được trưng bày tại triển lãm "Ngựa trong nghệ thuật tạo hình"

Trong giai đoạn kháng chiến, ngựa được tôn vinh như người bạn chiến đấu trung thành. Mảng đề tài này gây xúc động mạnh với loạt tác phẩm khắc họa Bác Hồ bên chiến mã trên đường công tác như: Rời lều cỏ Bác tiếp tục hành quân (Nguyễn Trọng Kiệm), hay Bác Hồ đi công tác (Nguyễn Thụ).

Ở góc độ đời sống, triển lãm giới thiệu những tác phẩm phản ánh sự gắn bó mật thiết giữa con người và loài ngựa, đặc biệt là trong văn hóa vùng cao. Sự tần tảo và nét đẹp sinh hoạt của đồng bào các dân tộc H'Mông, Tày, Nùng bên những chú ngựa thồ được tái hiện sinh động qua: Cho ngựa ăn (Tô Ngọc Vân), hay nét ngộ nghĩnh trẻ thơ trong Em bé cưỡi ngựa gỗ (Bùi Xuân Phái).

Triển lãm diễn ra từ ngày 30.1 - 1.3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hứa hẹn là điểm đến ý nghĩa đầu xuân, mang lại thông điệp về sức mạnh, sự kiên trì và may mắn cho năm mới Bính Ngọ 2026.


