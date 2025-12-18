Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Trưng bày 26 tác phẩm và nhiều kỷ vật quý của họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân

Tuấn Minh
Tuấn Minh
18/12/2025 14:20 GMT+7

Sáng 18.12, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chính thức ra mắt Không gian trưng bày chuyên đề đặc biệt, mở đầu bằng sự kiện tôn vinh họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân.

Đây là lần đầu tiên công chúng được tiếp cận một chuyên đề riêng biệt với 26 tác phẩm chọn lọc cùng nhiều kỷ vật quý mà gia đình lưu giữ, phản ánh trọn vẹn sự chuyển biến từ nghệ thuật lãng mạn sang hiện thực kháng chiến của họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nhấn mạnh: "Danh họa Tô Ngọc Vân đã làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình, hiến dâng cả cuộc đời cho nghệ thuật và Tổ quốc, đem ánh sáng của cái đẹp hòa cùng ánh sáng của cách mạng, biến hội họa thành tiếng nói của tình yêu và niềm tin trên con đường giành độc lập".

Trưng bày 26 tác phẩm chọn lọc, nhiều kỷ vật quý giá của họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, phát biểu tại lễ ra mắt Không gian trưng bày chuyên đề đặc biệt về họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân

ẢNH: TUẤN MINH

Cũng tại sự kiện, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết, hiện bảo tàng chỉ lưu giữ 45 tác phẩm - con số "còn rất khiêm tốn" so với tài năng đa dạng của họa sĩ.

"Tác phẩm Thiếu nữ bên hoa huệ hiện nay chúng tôi không lưu giữ. Đó là một điều rất đáng tiếc. Câu chuyện tác phẩm đó hiện nay ở đâu, ai đang lưu giữ cũng là điều mà bảo tàng mong muốn tìm hiểu", ông Minh trăn trở khi nhắc đến kiệt tác nổi tiếng của họa sĩ Tô Ngọc Vân.

Dù vậy, ông khẳng định việc sở hữu Bảo vật quốc gia Hai thiếu nữ và em bé cùng các tác phẩm sơn mài, lụa quý hiếm trong dịp này là nỗ lực lớn để công chúng "gặp lại" danh họa Tô Ngọc Vân trọn vẹn nhất.

Trưng bày 26 tác phẩm chọn lọc, nhiều kỷ vật quý giá của họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân- Ảnh 2.
Trưng bày 26 tác phẩm chọn lọc, nhiều kỷ vật quý giá của họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân- Ảnh 3.
Trưng bày 26 tác phẩm chọn lọc, nhiều kỷ vật quý giá của họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân- Ảnh 4.

Một số tác phẩm được trưng bày trong không gian, trong đó có bức sơn dầu Thiếu nữ và hoa sen được họa sĩ Tô Ngọc Vân sáng tác năm 1944, tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Hà Nội đầu thế kỷ 20

ẢNH: TUẤN MINH

Đánh giá về vai trò lịch sử, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhận định: "Họa sĩ Tô Ngọc Vân đã khởi xướng hình tượng nghệ sĩ - chiến sĩ và mở đầu cho hoạt động ký họa chiến trường. Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng, gợi nhắc về một thế hệ "vàng" trong dòng chảy biến đổi của nền mỹ thuật nước nhà".

Không chỉ có nghệ thuật, không gian trưng bày còn là nơi hội ngộ của những ký ức gia đình. 

"Đối với tôi, đó không chỉ là những bức tranh vẽ mà còn là kim chỉ nam để định hướng cả cuộc đời. Tôi hy vọng những trưng bày về tác phẩm của cha sẽ còn tiếp tục và lan tỏa cho các thế hệ mai sau", bà Tô Thị Toàn, con gái họa sĩ Tô Ngọc Vân, xúc động.

Trưng bày 26 tác phẩm chọn lọc, nhiều kỷ vật quý giá của họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân- Ảnh 5.

Không gian trưng bày chuyên đề đặc biệt về họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội)

ẢNH: TUẤN MINH

Không gian chuyên đề đặc biệt này là cơ hội hiếm có để công chúng chiêm ngưỡng tận mắt những tác phẩm gốc và thấu hiểu hơn về một "tượng đài"của nền mỹ thuật Việt Nam.

Xem thêm bình luận