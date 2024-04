2 bé gái được người phụ nữ dẫn vào cửa hàng mua đồ ăn rồi mất tích

Chiều 7.4, Công an P.Bến Nghé vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Q.1 (TP.HCM) và các lực lượng thuộc đoàn thanh niên, hội phụ nữ của địa phương khẩn trương tìm kiếm tung tích, điều tra vụ 2 bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Chị C. nghẹn lòng mong tin tức 2 con gái T.D

2 bé gái bị mất tích là N.K.T.M (7 tuổi) và L.H.T.L (3 tuổi). Sáng cùng ngày, chị N.T.C (27 tuổi, ngụ Q.7, mẹ của 2 bé gái) cũng đến cơ quan công an để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra vụ việc.

Liên quan vụ việc, trao đổi với PV Thanh Niên, nguồn tin xác nhận, bước đầu qua trích xuất camera an ninh cho thấy, hơn 20 giờ ngày 3.4, một phụ nữ tiếp cận và dắt bé M. và L. đi từ đường Đồng Khởi qua phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, người phụ nữ khoảng 30 tuổi, tóc vừa qua vai, ăn mặc thời trang, đeo mắt kính, khẩu trang che kín mặt. Tại đây, người phụ nữ dẫn 2 bé vào cửa hàng tiện lợi C.K (ở phố đi bộ Nguyễn Huệ) mua đồ ăn. Khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, người phụ nữ cùng 2 bé gái tiếp tục đi cùng nhau cho đến khi mất dấu.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, Công an P.Bến Nghé tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.C (27 tuổi, ngụ Q.7) về việc bị lạc mất 2 con gái là N.K.T.M (7 tuổi) và L.H.T.L (3 tuổi) quanh khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 3.4, chị C. cùng 4 con đứng bán kẹo trên đường Đồng Khởi (P.Bến Nghé). Lát sau chị C. đi gặp một người quen, cách nơi các bé đứng khoảng 100 m.

Hai bé gái M. và L. tách ra cùng nhau đi bán kẹo. Còn bé gái 10 tuổi thì chăm em gái 9 tháng tuổi. Khoảng 30 phút sau, chị C. chờ đợi nhưng không thấy 2 con gái M. và L. quay lại. Chị C. chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng cũng không gặp các bé. Vụ việc được chị C. trình báo đến Công an P.Bến Nghé nhờ hỗ trợ tìm con.

Vụ 2 bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ đang được lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ