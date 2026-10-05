2 chủ đất bị khởi tố liên quan vụ 'villa, homestay mọc trong rừng phòng hộ' là ai?

Liên quan vụ 'villa, homestay mọc trong rừng phòng hộ' mà Báo Thanh Niên phản ánh, chiều ngày 5.10.2026, tại họp báo kinh tế - xã hội quý 3/2026 của UBND thành phố Hà Nội, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố cho hay đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 vụ án và 7 bị can liên quan đến các sai phạm về mua bán, lấn chiếm đất rừng phòng hộ, về các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ.