2 cựu công an tham gia vụ cướp Bitcoin trên cao tốc khai gì tại tòa?

Chiều 10.5, TAND TP.HCM đã thẩm vấn 16 bị cáo tham gia dàn cảnh "cướp tài sản" là tiền ảo Bitcoin trị giá hơn 37 tỉ đồng, trên cao tốc từ Long Thành - Dầu Giây (H.Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Hồ Ngọc Tài (33 tuổi) và Trần Ngọc Hoàng (39 tuổi) quen doanh nhân N. Năm 2018, nghe anh N. tư vấn nên Tài đã bán hết 1.000 Bitcoin (trị giá khoảng 100 tỉ đồng), chuyển sang mua tiền ảo mới nổi như Aureus, Ifans... trên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, nhưng thua lỗ hết.

Bị cáo Hồ Ngọc Tài PHAN THƯƠNG

Cho rằng anh N. lừa mình, Tài bàn với Hoàng và nhóm bạn thuê thám tử, cái đặt định vị trên xe của anh N., sau đó dàn cảnh một vụ cướp Bitcoin của anh N.

Theo kết quả giám định, số tiền điện tử của anh N. bị chiếm đoạt là 168 Bitcoin, quy đổi tổng trị giá hơn 37 tỉ đồng cùng một số tài sản khác khoảng 45 triệu đồng.

"Bị cáo sai quá sai"

Trong phần thẩm vấn, trả lời HĐXX, bị cáo Hồ Ngọc Tài xác định cáo trạng truy tố mình là đúng người, đúng tội.

"Bị cáo và anh N. vốn có quan hệ rất thân thiết như anh em ruột thịt. Anh N. rủ bị cáo chơi tiền ảo, còn đảm bảo cứ chơi hết đi, chơi tất tay, nên khi mất hết tiền, bị cáo nghĩ bị anh N. lừa nên lòng thù hận của bị cáo lên cao, mới làm việc thất đức đó (cướp tài sản - PV)", bị cáo Tài khai tại tòa.

Khi chủ tọa hỏi căn cứ vào đâu bị cáo nói bị hại lừa, thì Tài trình bày: "Lúc đó bị cáo trách anh ấy rồi thành thù hận. Giờ bị cáo nhận thức được mình kinh doanh thua là do ngu dốt, tham lam, chứ không phải bị lừa".

Chủ tọa hỏi Tài: "Chơi thua vài tỉ thì thôi, mình chơi thua hết đi đổ thừa người khác". Thì Tài khai, vì anh N. nói sẽ "đảm bảo cho bị cáo. Anh em thân thiết với nhau nên bị cáo tin tưởng anh N.".



Chủ tọa hỏi tiếp: "Anh em thân thiết thì túi ai nấy giữ, chơi không được quay sang bảo người ta lừa mình".

Hồ Ngọc Tài trình bày: "Khi bị bắt, bị cáo biết mình sai quá sai. Mất hết tiền, giận quá bị cáo mới làm việc thất đức. Bị cáo luôn xin lỗi anh N.".

Bị cáo Tài cũng thừa nhận quá trình tìm kiếm nhà bị hại, gắn định vị vào xe anh N., giàn cảnh tông xe thực hiện hành vi cướp tài sản.

Lời khai của 2 cựu cán bộ công an tại tòa

Trong 16 bị cáo bị xét xử, có 2 cựu cán bộ công an Nguyễn Quốc Dũng (41 tuổi, từng là cán bộ thuộc một phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM), Nguyễn Anh Tuấn (29 tuổi, từng là cán bộ công an phường tại Q.5, TP.HCM), tham gia vụ "cướp tài sản" với vai trò đồng phạm giúp sức cho Tài.

Cáo trạng xác định bị cáo Nguyễn Quốc Dũng có vai trò đồng phạm giúp sức, là người tư vấn cách tạo ra vụ va chạm xe, trực tiếp phân công, chỉ đạo một nhóm đi ô tô va chạm với xe của anh N. để uy hiếp, đe dọa khống chế, chiếm đoạt tài sản của anh N. Sau đó, bị cáo Dũng được hưởng lợi 412 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Quốc Dũng PHAN THƯƠNG

Bị cáo Dũng khai không quen biết Tài, nhưng thông qua một bị cáo trong vụ án là bị cáo Trương Chí Hải nói có 2 người bạn của Hải (là Tài và Hoàng) cần kiếm người đòi nợ Bitcoin. Vì vậy, bị cáo tìm người lái xe tạo ra va chạm trên cao tốc, để các bị cáo khác cướp tài sản.



Bị cáo Dũng cũng khai sau vụ án cướp Bitcoin, đã nhận 412 triệu đồng từ Trương Chí Hải, và gia đình bị cáo đã nộp lại 450 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn PHAN THƯƠNG

Còn bị cáo Nguyễn Anh Tuấn được xác định có vai trò giúp sức, khi là người lái xe chở một nhóm đi đến đường cao tốc. Trên đường đi, bị cáo Tuấn mới được nhóm bạn kể đi chặn xe anh N. 'bắt nợ', song dù là cán bộ công an, Tuấn vẫn tiếp tục đồng ý chở đến hiện trường và chứng kiến toàn bộ vụ việc. Sau đó, Tuấn được chia 50 triệu đồng.

Tại tòa, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu, "là đúng tội, không oan". Chủ tọa cũng đặt vấn đề với Tuấn, rằng "bị cáo làm công an, được nhờ đi lái xe 4 tiếng với giá 50 triệu đồng, thì bị cáo phải đặt vấn đề chứ". Bị cáo Tuấn im lặng.

Theo cáo trạng, quá trình điều tra, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội lái xe cho đồng phạm cướp Bitcoin. Nhưng khi nhận kết luận điều tra, bị cáo cho rằng không biết việc lái xe là đi cướp tài sản, mà chỉ nghĩ là đi đòi nợ bình thường.