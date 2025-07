2 cựu công an và 9 người bị tuyên tử hình trong vụ mua bán ma túy

Ngày 2.7, TAND TP.Hà Nội tuyên án đối với 12 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, có đến 11 bị cáo bị tuyên án tử hình, trong đó có 2 cựu cán bộ công an là Hà Minh Đức (cựu cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên, Hà Nội) và Nguyễn Văn Hưng (cựu cán bộ Công an phường Đức Giang, Q.Long Biên).

Bị cáo duy nhất bị tuyên án chung thân là "bà trùm" Nguyễn Thị Kim Hương (còn gọi là Hương "mẩu") do được hưởng tình tiết đang nuôi con nhỏ.

Vụ án ma túy có đến 11 bị cáo bị tuyên án tử hình ẢNH: PHÚC BÌNH

Hội đồng xét xử đánh giá đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy với khối lượng rất lớn, đặc biệt nghiêm trọng; mua bán, giao hàng qua đường tiểu ngạch ở khu vực biên giới Việt - Lào tại Nghệ An, Hà Tĩnh.

Nhóm tội phạm mua bán không biết mặt, chỉ dùng ám hiệu, chuyển ma túy qua xe khách ra bến xe Long Biên. Tại đây, các cựu cán bộ công an Hưng và Đức che chắn bảo vệ bằng nhiều cách, can thiệp trái pháp luật trong thời gian dài, như dùng xe cảnh sát chở ma túy, cho để nhờ tại nhà...

Nguyễn Thế Thành (trú tại TP.Huế) bị cáo buộc có vai trò chính chủ mưu cầm đầu, thu lợi 5 tỉ đồng. Trong khi đó, Hương "mẩu" là đầu mối, tiêu thụ tại Hà Nội, Bắc Ninh, thu lợi hơn 4 tỉ đồng. Những người còn lại là đồng phạm tích cực.

Theo cáo buộc, thông qua mối quan hệ xã hội, Thành quen biết một đối tượng người Lào, thỏa thuận mua ma túy về Việt Nam để tiêu thụ. Hương "mẩu" là đầu mối bán lẻ trong nước.

Tháng 4.2019, Thành mua 30 kg ma túy đá và 400 gói hồng phiến từ Lào tuồn về Việt Nam. Số ma túy này sau đó được cất giấu tại một căn hộ chung cư trên đường Lĩnh Nam, Hà Nội. Khi Hương ngỏ ý muốn mua số ma túy trên thì Thành bảo Hương đến mang về.

Hương sau đó đã nhờ cựu công an Nguyễn Văn Hưng tới chở ma túy giúp. Hưng lái ô tô biển xanh của Công an P.Đức Giang (cũ) đến sảnh chung cư rồi chở ma túy đến nhà trọ của Hương.

Một ngày sau, Hương gọi Hưng đến giới thiệu với "anh em", nói "đây là cán bộ Công an P.Đức Giang (cũ), là người đã dùng xe cảnh sát trật tự đến chở ma túy".

Nhận thấy ma túy để ở nhà trọ sẽ không an toàn, Hương đề nghị và được Hưng đồng ý cho cất giấu tại gara ô tô phía sau nhà Hưng. Từ đây, "hàng" được Hương và Đức lấy đi bán lẻ.

Năm 2019, một "đàn em" của Hương dương tính với chất ma túy nên phải đi cai nghiện bắt buộc. Hưng được lãnh đạo công an phường giao thực hiện việc này.

Tuy nhiên, Hưng đã đưa đối tượng này đi ăn uống cùng Hương để nói chuyện trước khi đến cơ sở cai nghiện. Cai nghiện xong, Hưng lại đón người này về chỗ Hương để tiếp tục tham gia mua bán ma túy…

Với cựu công an Hà Minh Đức, cáo trạng xác định Hương dẫn Đức đến gặp đồng bọn và giới thiệu "đây là cán bộ đội ma túy Công an Q.Long Biên cho anh em biết mặt nhau", để đồng bọn yên tâm buôn ma túy.

Tháng 9.2019, Hương thông báo cho Đức về việc có người trong nhóm bị Công an Q.Long Biên (cũ) bắt khi đang đi giao ma túy. "Bằng kinh nghiệm công việc", Đức biết cơ quan điều tra sẽ khám xét các địa điểm liên quan nên hướng dẫn Hương phải "dọn dẹp sạch ma túy" đang giấu trong phòng trọ.

Không chỉ cùng Hương bán ma túy ở Hà Nội, Đức còn bị cáo buộc nhiều lần trực tiếp vào Huế để bàn cách mua bán chất cấm với Thành. Nhiều chuyến hàng đã trót lọt…