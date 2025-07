Chiều 7.7, tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2025 của Bộ Công an, thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đào Nam Hải và bà Nguyễn Thị Hương Giang, cựu Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Petrolimex (PJICO), để điều tra về tội nhận hối lộ.

2 cựu lãnh đạo PJICO bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ

Cùng hành vi, C03 bắt tạm giam ông Trần Hoài Nam, Phó tổng giám đốc PJICO; Đặng Quang Dũng, Phó giám đốc PJICO phụ trách Ban giám định bồi thường xe cơ giới; Đinh Quốc Thịnh, Phó giám đốc Ban giám định bồi thường xe cơ giới.

Với vai trò đồng phạm, 4 người là giám định viên Ban giám định bồi thường xe cơ giới cũng bị khởi tố.