2 đề tài khoa học 'có dấu hiệu lừa dối' tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Tại thông báo kết luận thanh tra đối với Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành mới đây, Thanh tra Chính phủ xác định 2 đề tài khoa học có vi phạm trong ký hợp đồng thuê khoán, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán.

Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo kết luận thanh tra về trách nhiệm của Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2021 - 2024 ẢNH: VNU.EDU.VN

Trong đó, đề tài "Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2021 - Xác định lại vị thế cạnh tranh của Việt Nam trong bối cảnh biến động toàn cầu", mã số QG.21.46, thực hiện từ ngày 10.5.2021 đến ngày 9.5.2023, kinh phí 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cơ quan thanh tra xác định hồ sơ thuê khoán thực hiện 2 chuyên đề của đề tài QG.21.46 không phản ánh đúng, đầy đủ các tác giả thực hiện, chỉ thể hiện duy nhất một tác giả cho một chuyên đề và có một phần nội dung trùng với chương 1 và chương 2 của ấn phẩm "Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2021 - Định vị lại Việt Nam trong bối cảnh biến động toàn cầu" với 22 tác giả, xuất bản ngày 5.4.2022.

Chủ nhiệm đề tài thừa nhận các nội dung trùng nêu trên, đồng thời thừa nhận có nội dung tương đồng và do nhóm tác giả thực hiện nhưng hợp đồng thuê khoán chỉ ký với đại diện.

Theo Thanh tra Chính phủ, đây là hành vi có dấu hiệu lừa dối trong khoa học, công nghệ, vi phạm khoản 3 điều 8 luật Khoa học, công nghệ, dẫn đến ngân sách đã thanh toán, quyết toán hơn 111 triệu đồng cho 2 chuyên đề.

Tương tự, đề tài "Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam năm 2020 - Chính sách tài khóa phục vụ phát triển bền vững", mã số QG.20.49, thực hiện từ ngày 9.4.2020 đến ngày 8.4.2022, kinh phí 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cơ quan thanh tra phát hiện hồ sơ thuê khoán thực hiện 2 chuyên đề của đề tài QG.20.49 không phản ánh đúng, đầy đủ các tác giả thực hiện, chỉ thể hiện duy nhất một tác giả cho một chuyên đề và có một phần nội dung trùng với chương 1 và chương 2 của ấn phẩm "Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2020 - Củng cố điểm tựa tài khóa cho phát triển" với 11 tác giả, xuất bản ngày 13.12.2021.

Đây là hành vi có dấu hiệu lừa dối trong hoạt động khoa học, công nghệ, dẫn đến ngân sách đã thanh toán, quyết toán số tiền hơn 92 triệu đồng đối với 2 báo cáo.

Ngày 9.9.2026, chủ nhiệm 2 đề tài đã nộp toàn bộ số tiền theo kết luận thanh tra nêu.

Kiến nghị xử lý dứt điểm, có dấu hiệu hình sự thì chuyển cơ quan điều tra

Quá trình thanh tra giai đoạn 2021 - 2024, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện một số vi phạm liên quan đến vấn đề tài chính tại Đại học Quốc gia Hà Nội và cơ sở đào tạo trực thuộc.

Điển hình, Trường Quản trị - Kinh doanh và Trường đại học Giáo dục mua sắm xe ô tô có giá cao hơn mức giá tối đa quy định.

Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Quản trị - Kinh doanh và Trường đại học Ngoại ngữ cho thuê, liên doanh, liên kết tài sản công khi chưa có đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường Quản trị - Kinh doanh sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết với Công ty TNHH đầu tư phát triển Việt Liên Hoa, dù đã chấm dứt từ tháng 10.2022 nhưng đến nay công ty vẫn đang chiếm dụng mặt bằng (100 m²).

Hay như việc trong giai đoạn nêu trên, Đại học Quốc gia Hà Nội cấp kinh phí trích chuyển cho 66 khoản chi, với tổng số tiền hơn 138 tỉ đồng.

Cơ quan thanh tra xác định ban giám đốc phê duyệt cấp kinh phí chi sai (như đầu tư xây dựng một số công trình, hạng mục trái phép), chi trùng (chỉ cho việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên đã được ngân sách cấp)…

Từ những tồn tại đã chỉ ra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Đại học Quốc gia Hà Nội chấp hành hướng dẫn, chỉ đạo và giám sát trực tiếp của Bộ GD-ĐT để tổ chức thực hiện dứt điểm các nội dung xử lý về kinh tế, đảm bảo chính xác, đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Trường hợp phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm, gây thiệt hại tiền, tài sản của Nhà nước thì kịp thời chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để xử lý theo quy định.