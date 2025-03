Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta.

2 đợt không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc trong 3 ngày ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo, khoảng đêm 4.3 và ngày 5.3, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến khu vực vùng núi Đông Bắc bộ; sau đó khoảng đêm 5.3 và ngày 6.3 tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Sau đó, ảnh hưởng đến Tây Bắc bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. Trong đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 4 - 5, có nơi giật cấp 6.

Miền Bắc từ ngày 5.3 nhiệt độ giảm dần. Từ đêm 5.3, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; từ khoảng đêm 6.3, từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở miền Bắc phổ biến từ 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; Bắc Trung bộ phổ biến 14 - 17 độ C; Quảng Bình đến Huế phổ biến 17 - 20 độ C.

Khu vực Hà Nội từ gần sáng 6.3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13 - 15 độ C. Thời điểm thủ đô lạnh nhất trong đợt không khí lạnh này rơi vào ngày 7.3, nhiệt độ dao động khoảng 14 - 17 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió tây trên cao nên từ ngày 5 - 8.3, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Trên biển, bắc vịnh Bắc bộ từ đêm 4.3, gió chuyển hướng đông bắc cấp 4 - 5. Từ gần sáng 6.3, vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 3,5 m.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, từ gần sáng 7.3 mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m. Từ đêm 6.3, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao 2 - 4 m.