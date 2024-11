2 dự án công nghệ tại TP.HCM bị 'thâu tóm' ra sao?

Nhân viên bảo vệ, lái xe đồng loạt "lên chức" giám đốc

Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, để phục vụ hoạt động kinh doanh, đấu thầu các dự án, bên cạnh Công ty T.S.T, bị can Hoàng Minh Bá và vợ là Phan Thị Thanh Hiền còn thành lập thêm 6 công ty khác và nhờ người thân, nhân viên Công ty T.S.T đứng tên giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Trong đó, Công ty Mictec do Lê Quang Đông, nhân viên kinh doanh kiêm lái xe Công ty T.S.T đứng tên đại diện; Công ty Sơn Bình do Nguyễn Dư Mẫn, cháu của bà Hiền đứng tên; Công ty Hoàng S, do Hoàng Ngọc Trường Sa, chú họ của ông Bá đứng tên; Công ty Tín Nghĩa do Nguyễn Thị Thu Vân, nhân viên Công ty T.S.T đứng tên; Công ty Công Minh do bà Hiền đứng tên; Công ty Bảo Nguyên do Nguyễn Văn Tân, nhân viên bảo vệ Công ty T.S.T đứng tên.