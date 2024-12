2 dự án liên quan Công ty Hoàng Huy bị Thanh tra Chính phủ 'điểm tên'

Như Thanh Niên đã đưa tin, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt hạn chế, thiếu sót, vi phạm tại các dự án bất động sản trên địa bàn TP.Hải Phòng. Trong số này có 2 dự án liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy (gọi tắt là Công ty Hoàng Huy).

Dự án Hoàng Huy Green River do Công ty Hoàng Huy làm chủ đầu tư ẢNH: T.N

Chưa có giấy phép đã thi công phần móng

Dự án đầu tiên là Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River tại xã Hoa Động, H.Thủy Nguyên. Đây là dự án đối ứng của dự án BT xây dựng lại chung cư cũ xuống cấp - công trình Goldenland 5, xây dựng chung cư HH1, HH2 mà Công ty Hoàng Huy trúng thầu.

Kết luận thanh tra xác định, ngày 15.8.2023, UBND TP.Hải Phòng có quyết định phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả tiền hàng năm cho dự án trên cơ sở chứng thư định giá đất của Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Phú Khang. Chứng thư này có một số hạn chế, thiếu sót.

Điển hình như, chứng thư tính thời gian đầu tư xây dựng của dự án là 2 năm, không thống nhất với thời gian đầu tư xây dựng theo chủ trương đầu tư được phê duyệt (trên 4 năm). Từ đó dẫn đến việc xác định chi phí đầu tư xây dựng trong chi phí phát triển của dự án khi quy đổi về giá trị hiện tại làm cơ sở xác định giá đất của dự án có sự thay đổi.

Thời điểm xác định, phê duyệt giá đất cụ thể, dự án chưa có thiết kế cơ sở được thẩm định và phê duyệt, do vậy việc xác định chi phí xây dựng dựa trên cơ sở quy hoạch chi tiết.

Đến thời điểm thanh tra, dự án chưa có thiết kế cơ sở được thẩm định và phê duyệt. Sau khi có kết quả thẩm định, phê duyệt thiết kế cơ sở, Sở TN-MT cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, báo cáo UBND thành phố xác định lại tiền sử dụng đất, chi phí xây dựng theo diện tích sàn xây dựng chi tiết được thẩm định, phê duyệt theo thiết kế cơ sở để đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ.

Thanh tra Chính phủ cũng xác định, đến thời điểm thanh tra, dự án chưa được cấp giấy phép xây dựng đối với các hạng mục, công trình phải có giấy phép xây dựng nhưng chủ đầu tư đã triển khai thi công san nền và thi công phần móng một số trục đường giao thông là không đúng quy định tại luật Xây dựng.

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xác định lại và thu bổ sung về ngân sách (nếu có) tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại các lần giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất đối với 8 dự án. Trong số này có dự án Hoàng Huy - Sở Dầu và dự án Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River. Cơ quan thanh tra kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP.Hải Phòng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.



Nhiều vấn đề liên quan đến chứng thư thẩm định giá

Dự án thứ hai là Hoàng Huy - Sở Dầu. Đây là dự án đối ứng của dự án BT xây dựng lại chung cư cũ xuống cấp - công trình Goldenland 5, xây dựng chung cư HH3, HH4 mà Công ty Hoàng Huy trúng thầu.

Ngày 8.8.2019, UBND TP.Hải Phòng chấp thuận Công ty Hoàng Huy là chủ đầu tư dự án, quy mô gồm 16 căn liền kề, cao 5 tầng và 1 nhà cao 37 tầng với 821 căn hộ, diện tích sử dụng đất hơn 10.000 m², tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỉ đồng, tiến độ thực hiện từ quý 4/2019 đến quý 4/2024.

Ngày 10.6.2021, Công ty Hoàng Huy ký hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư cho Công ty Cổ phần xây dựng Đại Thịnh Vượng.

Thanh tra Chính phủ xác định, UBND TP.Hải Phòng phê duyệt điều chỉnh cục bộ lô đất CCQ-1 trong quy hoạch chi tiết 1/2.000 Q.Hồng Bàng, có một phần đất ở thấp tầng là không hoàn toàn phù hợp với QHC 1448 (quy hoạch là đất công cộng - trung tâm hỗn hợp cao tầng), chưa đảm bảo thực hiện đúng quy định tại luật Quy hoạch đô thị. Tuy nhiên, đến năm 2023, dự án được cập nhật vào QHC 323.

Sở Xây dựng chấp thuận điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng dự án có nội dung về chỉ tiêu bổ sung hơn 1.600 m² đất giao thông nằm ngoài ranh giới dự án được phê duyệt là chưa phù hợp với quy định tại luật Quy hoạch đô thị. Dù vậy, sau đó UBND thành phố chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, bổ sung diện tích trên vào quy mô dự án.

UBND TP.Hải Phòng có Quyết định số 461 và số 462 ngày 9.2.2021, trong đó có nội dung phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất. Việc xác định giá đất theo phương pháp thặng dư kết hợp với phương pháp so sánh là phù hợp. Chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Tuy nhiên, qua xem xét chứng thư thẩm định giá đất, cơ quan thanh tra nhận thấy diện tích tính toán một số hạng mục công trình không phù hợp với hồ sơ thiết kế kỹ thuật được Bộ Xây dựng thẩm định, chưa đảm bảo nguyên tắc quản lý chi phí theo quy định tại Nghị định 68/2019.

Đồng thời, giá thuê của các mẫu tài sản so sánh dùng để tính doanh thu đối với phần diện tích thương mại không phù hợp với phiếu khảo sát, không có tài liệu chứng minh tài sản so sánh giao dịch thành công; chi phí hạ tầng chưa xem xét đến phần diện tích gần 2.200 m² do Công ty Hoàng Huy cam kết tự bỏ tiền xây dựng, đã được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư.