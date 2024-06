2 hình thái thời tiết đối lập bao trùm miền Bắc ít nhất 6 ngày nữa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay ở vùng núi và trung du Bắc bộ, Bình Thuận, Nam Tây nguyên, Nam bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15.6 đến 8 giờ ngày 16.6 có nơi trên 80 mm như: Kan Hồ (Lai Châu) 89,4 mm, Yên Hoa (Tuyên Quang) 113 mm, Bản Thi (Bắc Kạn) 114,4 mm, Đồng Kho (Bình Thuận) 120,6 mm, Đắk RLấp (Đắk Nông) 82,6 mm...

Đồng bằng Bắc bộ đón nắng nóng khoảng gần 1 tuần ĐÌNH HUY

Dự báo, ngày và đêm 16.6, ở vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15 - 30 mm, có nơi trên 60 mm.

Trong khi đó, chiều và đêm 16.6, khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 80 mm.

Ngoài ra, từ chiều 16 - 21.6, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và giông, có nơi có mưa to đến rất to (mưa giông tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.



Trong khi vùng trung du và miền núi của miền Bắc đón mưa dài ngày thì khu vực đồng bằng lại có nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cho biết, ngày 16 - 17.6, khu vực đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%.

Cảnh báo, nắng nóng ở đồng bằng Bắc bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 21.6. Riêng thủ đô Hà Nội trong thời điểm này nhiệt độ cao nhất khoảng 38 độ C.

Trong tháng 6, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ nhiệt độ trung bình cao hơn khoảng 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.