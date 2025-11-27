Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
2 lính Vệ binh Quốc gia bị phục kích, trọng thương gần Nhà Trắng
Video Thế giới

2 lính Vệ binh Quốc gia bị phục kích, trọng thương gần Nhà Trắng

La Vi
La Vi
27/11/2025 13:33 GMT+7

Hai binh sĩ Vệ binh Quốc gia Mỹ đã trúng đạn bị thương nặng vào hôm 26.11 ngay tại trung tâm thủ đô Washington, gần Nhà Trắng, trong vụ việc mà giới chức xem là một cuộc phục kích có chủ đích.

Nghi phạm đã bị bắt giữ sau khi bị thương do trúng đạn trong vụ tấn công. Người này được xác định là Rahmanullah Lakanwal (29 tuổi) quốc tịch Afghanistan. Chính quyền cho biết vẫn chưa xác định được động cơ của vụ nổ súng.

Hai binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Tây Virginia bị bắn khi đang tuần tra cách Nhà Trắng vài dãy nhà vào khoảng 14 giờ 15 phút giờ địa phương (tức 2 giờ 15 phút sáng 27.11 tại Việt Nam. Cảnh sát cho hay nghi phạm đã đi vòng qua một góc phố và "phục kích" họ.

Sau cuộc đấu súng, các binh sĩ Vệ binh Quốc gia khác đã khống chế được tay súng. Giám đốc FBI Kash Patel cho biết hai binh sĩ bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, và được cứu chữa tại các bệnh viện địa phương.

Kẻ nổ súng dường như đã hành động một mình, các quan chức cho biết.

Vụ nổ súng xảy ra gần Quảng trường Farragut, một địa điểm ăn trưa phổ biến của nhân viên văn phòng chỉ cách Nhà Trắng vài dãy nhà.

Theo Reuters, các nhân chứng mô tả cảnh tượng hỗn loạn sau khi tiếng súng nổ ra, người đi bộ bỏ chạy tán loạn.

Một nhân chứng, bà Emma McDonald, kể với Reuters rằng bà nhìn thấy một trong hai binh sĩ được khiêng đi trên cáng vài phút sau vụ nổ súng, đầu bê bết máu và được gắn một hệ thống ép tim tự động vào ngực.

2 lính Vệ binh Quốc gia bị phục kích gần Nhà Trắng - Ảnh 1.

Các thành viên của Vệ binh Quốc gia đứng gác gần Nhà Trắng ở Washington D.C hôm 26.11 sau vụ nổ súng

ẢNH: REUTERS

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ cơ quan nhập cư cho hay nghi phạm Lakanwal đã đến Mỹ vào năm 2021, theo Chiến dịch Chào đón đồng minh do chính quyền thời Tổng thống Joe Biden tiến hành nhằm tái định cư hàng nghìn người Afghanistan đã hỗ trợ Mỹ và có thể bị Taliban trả thù sau khi Mỹ rút quân.

Theo quan chức này, Lakanwal đã nộp đơn xin tị nạn vào tháng 12.2024 và được chấp thuận vào tháng 4 năm nay, sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Nghi phạm không có tiền án tiền sự.

Ông Trump đang ở khu nghỉ dưỡng của mình tại Florida vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Trong một video sau đó, ông gọi vụ xả súng là "một hành động xấu xa, một hành động thù hận và một hành động khủng bố".

Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ sau đó cũng đã thông báo dừng ngay lập tức và vô thời hạn "việc xử lý mọi yêu cầu nhập cư liên quan đến công dân Afghanistan" trong khi chờ xem xét lại các giao thức an ninh và thẩm tra.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho hay ông Trump đã ra lệnh triển khai thêm 500 lính Vệ binh Quốc gia đến thủ đô, bổ sung vào số khoảng 2.200 lính đã có mặt tại thành phố này trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp tội phạm và nhập cư đang diễn ra.

Các binh sĩ Vệ binh Quốc gia đã có mặt tại thủ đô Washington kể từ khi được ông Trump triển khai vào tháng 8, một động thái bị các quan chức địa phương phản đối và bị đảng Dân chủ chỉ trích.

Ông Trump, một đảng viên Cộng hòa, đã nhiều lần ám chỉ rằng tội phạm đã biến mất khỏi thủ đô nhờ việc triển khai quân, một khẳng định trái ngược với số liệu thống kê tội phạm chính thức của sở cảnh sát.

Tin liên quan

Nghị sĩ Mỹ chỉ trích đặc phái viên của ông Trump về đoạn ghi âm liên quan Ukraine

Nghị sĩ Mỹ chỉ trích đặc phái viên của ông Trump về đoạn ghi âm liên quan Ukraine

Một nhóm các hạ nghị sĩ Mỹ đã chỉ trích gay gắt đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff liên quan vụ rò rỉ đoạn ghi âm được cho là trao đổi với các quan chức Nga, nhưng Tổng thống Donald Trump có động thái bảo vệ cấp dưới.

Khám phá thêm chủ đề

Vệ binh quốc gia Nhà Trắng nổ súng Người tị nạn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận