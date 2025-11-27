2 lính Vệ binh Quốc gia bị phục kích, trọng thương gần Nhà Trắng

Nghi phạm đã bị bắt giữ sau khi bị thương do trúng đạn trong vụ tấn công. Người này được xác định là Rahmanullah Lakanwal (29 tuổi) quốc tịch Afghanistan. Chính quyền cho biết vẫn chưa xác định được động cơ của vụ nổ súng.

Hai binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Tây Virginia bị bắn khi đang tuần tra cách Nhà Trắng vài dãy nhà vào khoảng 14 giờ 15 phút giờ địa phương (tức 2 giờ 15 phút sáng 27.11 tại Việt Nam. Cảnh sát cho hay nghi phạm đã đi vòng qua một góc phố và "phục kích" họ.

Sau cuộc đấu súng, các binh sĩ Vệ binh Quốc gia khác đã khống chế được tay súng. Giám đốc FBI Kash Patel cho biết hai binh sĩ bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, và được cứu chữa tại các bệnh viện địa phương.

Kẻ nổ súng dường như đã hành động một mình, các quan chức cho biết.

Vụ nổ súng xảy ra gần Quảng trường Farragut, một địa điểm ăn trưa phổ biến của nhân viên văn phòng chỉ cách Nhà Trắng vài dãy nhà.

Theo Reuters, các nhân chứng mô tả cảnh tượng hỗn loạn sau khi tiếng súng nổ ra, người đi bộ bỏ chạy tán loạn.

Một nhân chứng, bà Emma McDonald, kể với Reuters rằng bà nhìn thấy một trong hai binh sĩ được khiêng đi trên cáng vài phút sau vụ nổ súng, đầu bê bết máu và được gắn một hệ thống ép tim tự động vào ngực.

Các thành viên của Vệ binh Quốc gia đứng gác gần Nhà Trắng ở Washington D.C hôm 26.11 sau vụ nổ súng ẢNH: REUTERS

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ cơ quan nhập cư cho hay nghi phạm Lakanwal đã đến Mỹ vào năm 2021, theo Chiến dịch Chào đón đồng minh do chính quyền thời Tổng thống Joe Biden tiến hành nhằm tái định cư hàng nghìn người Afghanistan đã hỗ trợ Mỹ và có thể bị Taliban trả thù sau khi Mỹ rút quân.

Theo quan chức này, Lakanwal đã nộp đơn xin tị nạn vào tháng 12.2024 và được chấp thuận vào tháng 4 năm nay, sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Nghi phạm không có tiền án tiền sự.

Ông Trump đang ở khu nghỉ dưỡng của mình tại Florida vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Trong một video sau đó, ông gọi vụ xả súng là "một hành động xấu xa, một hành động thù hận và một hành động khủng bố".

Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ sau đó cũng đã thông báo dừng ngay lập tức và vô thời hạn "việc xử lý mọi yêu cầu nhập cư liên quan đến công dân Afghanistan" trong khi chờ xem xét lại các giao thức an ninh và thẩm tra.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho hay ông Trump đã ra lệnh triển khai thêm 500 lính Vệ binh Quốc gia đến thủ đô, bổ sung vào số khoảng 2.200 lính đã có mặt tại thành phố này trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp tội phạm và nhập cư đang diễn ra.

Các binh sĩ Vệ binh Quốc gia đã có mặt tại thủ đô Washington kể từ khi được ông Trump triển khai vào tháng 8, một động thái bị các quan chức địa phương phản đối và bị đảng Dân chủ chỉ trích.

Ông Trump, một đảng viên Cộng hòa, đã nhiều lần ám chỉ rằng tội phạm đã biến mất khỏi thủ đô nhờ việc triển khai quân, một khẳng định trái ngược với số liệu thống kê tội phạm chính thức của sở cảnh sát.