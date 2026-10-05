'2 ngày 1 đêm' ra sao khi vắng mặt Trường Giang?

Tập 103 của 2 ngày 1 đêm lên sóng với hành trình khám phá miền Tây sông nước của Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, Hieuthuhai, Cris Phan. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của dàn khách mời gồm Pháp Kiều, Cody Nam Võ, CongB. Như vậy, đây là tập đầu chương trình lên sóng mà vắng mặt Trường Giang, sau khi nam nghệ sĩ vướng ồn ào đời tư, muốn dành khoảng thời gian để lắng lại và học hỏi thêm.

Bên cạnh dàn cast chính, chương trình có sự tham gia của Pháp Kiều, Cody Nam Võ và CongB Ảnh: NSX

Trong chương trình, dàn cast cũng xây dựng một tình huống để lý giải về sự vắng mặt của Trường Giang. Cụ thể, khi Kiều Minh Tuấn và Lê Dương Bảo Lâm thắc mắc vì không thấy đàn anh, Hieuthuhai cho biết nam diễn viên Nhà ba tôi một phòng bận đi công tác. Nghe vậy, Kiều Minh Tuấn chia sẻ: “Bây giờ không có mẹ già (cách gọi thân mật với Trường Giang) thì chúng ta phải chơi cho hay”.

Hành trình khám phá miền Tây trong '2 ngày 1 đêm'

Sau màn chào sân đầy tiếng cười, dàn sao Việt chia làm 2 đội gồm Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Pháp Kiều và Hieuthuhai, Cris Phan, Cody Nam Võ, CongB để vượt qua các thử thách trong chương trình.

Trước khi dùng bữa trưa, các nghệ sĩ đã được trải nghiệm những gian hàng tuổi thơ do chương trình chu đáo chuẩn bị. Tại đây, những loại bánh dân gian, những món ăn vặt, đồ chơi gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 9X được tái hiện. Đặc biệt, các anh em còn được nhìn tận mắt quy trình làm cốm gạo từ chiếc máy nổ cốm truyền thống.

Dàn sao Việt trải nghiệm văn hóa, ẩm thực miền Tây sông nước Ảnh: NSX

Cũng tại đây, ban tổ chức đã tiết lộ một thông tin là trong số các nghệ sĩ, có người đang giữ vai trò quan trọng và sẽ thực hiện nhiệm vụ ẩn suốt chuyến đi để giành lấy lợi thế cho riêng mình, các thành viên còn lại phải tìm ra và loại trừ được nhân vật này

Sau buổi sáng bung hết sức với các trò chơi, 2 đội đã được nạp năng lượng với nhiều món ngon đặc sản như lẩu cù lao, chuột đồng nướng lu, cá tai tượng chiên xù… Cũng trong giờ ăn trưa, các nghệ sĩ cùng nhau chơi một trò chơi nho nhỏ về phương ngữ miền Tây. Pháp Kiều chứng minh mình là “người con miền Tây chính hiệu” khi không chỉ đối đáp nhanh nhẹn mà còn giới thiệu các câu nói một cách duyên dáng.

Sau giờ ăn trưa, các nghệ sĩ di chuyển đến Cung đường tre Gáo Giồng. Tại đây, 2 đội tham gia vào phần thi đấu lấy cảm hứng từ trò chơi đuổi bắt của tuổi thơ. Mỗi đội sẽ có 30 giây để giải đố, mở khóa và lấy chiến lợi phẩm (lươn, ốc, cua, cá chạch), sau khi hết thời gian, các thành viên phải thoát khỏi sự truy đuổi của đội đối thủ để bảo vệ thành quả của đội mình. Với chiến thuật hợp lý, đội của Hieuthuhai đã giành chiến thắng chung cuộc.

Màn tương tác của các nghệ sĩ mang lại tiếng cười cho người xem Ảnh: NSX

Và tại hành trình này, 2 đội cùng nhau bước vào thử thách trình bày một điệu hò kết hợp với một đoạn trong Bài ca đất phương Nam. Trong phần thi, Cody Nam Võ và các đồng đội liên tục bị đội đối thủ đẩy xuống nước mỗi khi hát sai. Đội của Ngô Kiến Huy trình diễn mượt mà hơn và xuất sắc giành lấy chiến thắng thứ 2 trong ngày.

Có thể thấy dù vắng mặt đàn anh Trường Giang, dàn cast cùng khách mời vẫn giữ sự kết nối, tương tác vui vẻ tạo tiếng cười cho người xem. Theo ghi nhận, tập 104 của 2 ngày 1 đêm sau khi lên sóng đã hút hơn 1,3 triệu lượt xem sau 18 giờ đăng tải. Dưới phần bình luận, nhiều người dành lời khen ngợi cho màn kết hợp ăn ý của dàn nghệ sĩ. Tuy nhiên cũng có những ý kiến tranh luận về sự vắng mặt của Trường Giang trong chương trình.