2 nữ cựu công an viên nhận hối lộ để đăng ký thường trú trái quy định

Chiều 28.8, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Nam (50 tuổi, trú xã Thanh Cao, H.Lương Sơn, Hòa Bình) về tội đưa hối lộ; khởi tố Đinh Thị Tâm (33 tuổi, trú xã Thanh Cao) và Đinh Thị Hưởng (38 tuổi, trú xã Thanh Cao) cùng về tội nhận hối lộ.

Các bị can Đinh Thị Hưởng, Bùi Văn Nam, Đinh Thị Tâm ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Bước đầu, PC01 Công an tỉnh Hòa Bình xác định năm 2020, Nam được người quen nhờ làm thủ tục nhập khẩu cho 3 công dân có hộ khẩu tại TP.Hà Nội vào xã Thanh Cao với thông tin ngày, tháng, năm sinh không đúng. Sau đó, Nam nhận được giấy chuyển khẩu, bản sao giấy khai sinh đã được thay đổi thông tin để làm thủ tục nhập khẩu cho 3 công dân này.

Để đăng ký thường trú và cấp sổ hộ khẩu cho 3 trường hợp kể trên, Nam đã mượn sổ hộ khẩu của các công dân cư trú trên địa bàn xã Thanh Cao và nhờ Tâm và Hưởng là 2 công an viên bán chuyên trách được giao nhiệm vụ tiếp công dân, thực hiện các thủ tục hành chính về nhân, hộ khẩu của Công an xã Thanh Cao để làm sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân/căn cước công dân cho 3 trường hợp này.

Tâm và Hưởng đã không làm đúng quy trình công tác và các quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho việc đăng ký thường trú cho cả 3 công dân và tách hộ khẩu riêng cho 1 công dân.

Căn cứ vào sổ hộ khẩu, đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân, tờ khai chứng minh nhân dân do Tâm, Hưởng thực hiện, 2 trong số 3 công dân đã dùng chứng minh nhân dân/căn cước công dân có thông tin cá nhân tại H.Lương Sơn để vay tiền các tổ chức tín dụng, sau đó không trả.