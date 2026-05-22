2 nữ sinh bị khởi tố vì đánh bạn còn quay clip tung lên mạng

Tuyến Phan
22/05/2026 16:03 GMT+7

2 nữ sinh bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vì liên quan đến vụ đánh hội đồng bạn học rồi quay clip tung lên mạng.

Ngày 22.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị L.P và Lê Dương B.N (đều đủ 16 tuổi) về tội gây rối trật tự công cộng.

Hai bị can này được xác định là những người tham gia đánh hội đồng một nữ sinh tại Trường cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 (địa chỉ tại P.Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Một trong hai nữ sinh bị khởi tố vì đánh hội đồng bạn học

ẢNH: CACC

Cách đây 2 ngày, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải đoạn video dài hơn 4 phút, ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn hành hung tại khu vực nhà vệ sinh của nhà trường.

Sau khi đăng tải, đoạn video nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và bức xúc của dư luận. Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, làm rõ.

Kết quả xác minh cho thấy, chiều 19.5, tại khu vực nhà vệ sinh tầng 8 nhà đa năng Trường cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, L.P, B.N và 2 nữ sinh khác có hành vi túm tóc, đánh, tát liên tiếp vào em V.N.K.

Hậu quả khiến nữ sinh V.N.K bị thương tích, phải điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Đáng chú ý, toàn bộ diễn biến vụ việc còn được các đối tượng sử dụng điện thoại cá nhân ghi hình, sau đó phát tán lên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, hành vi trên không chỉ xâm hại đến sức khỏe, tinh thần của nạn nhân mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục, tác động tiêu cực đến tâm lý học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội; làm gia tăng nguy cơ hình thành tâm lý a dua, bắt chước, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại các cơ sở giáo dục.

Ngoài 2 bị can đã bị khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ bắt giam 5 giám đốc và 1 cựu phó chủ tịch xã

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 giám đốc công ty cùng 1 cựu phó chủ tịch xã liên quan các nhóm 'xã hội đen' núp bóng doanh nghiệp.

