2 PGS xin rút khỏi Tổ công tác liêm chính khoa học Trường ĐH Phạm Ngọc Thạch, vì sao?

Thành lập tổ công tác Liêm chính khoa học trong 30 ngày

Ngày 28.10, PGS-TS Nguyễn Đăng Thoại, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đã ký quyết định thành lập Tổ công tác về liêm chính khoa học, thời hạn hoạt động là 30 ngày.

Tổ gồm 7 thành viên, do TS-BS Phạm Quốc Dũng, Phó hiệu trưởng, làm tổ trưởng. Ngoài ra, Tổ công tác về liêm chính khoa học Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch gồm 7 thành viên, gồm: GS-TS-BS Ngô Minh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo; PGS-TS-BS Ngô Minh Vinh, Phó trưởng phòng Nghiên cứu khoa học; PGS-TS-BS Huỳnh Quang Huy, Tổng biên tập Tạp chí Y dược học Phạm Ngọc Thạch; TS-BS Ngô Thị Thùy Dung, giảng viên Phòng Quản lý đào tạo sau ĐH; TS-BS Nguyễn Tuấn Vũ, Phó trưởng bộ môn nội, Khoa Y; thạc sĩ Nguyễn Thị Hằng, giảng viên Phòng Thanh tra-Pháp chế.

Nhiệm vụ của tổ là rà soát các nội dung liên quan đến điều 8 luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025; điều 4 và điều 6 Nghị định 262/2025/NĐ-CP, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về liêm chính khoa học trong hoạt động nghiên cứu và đào tạo.

Lý do 2 PGS xin rút

Tuy nhiên, sau khi tổ công tác được công bố, 2 PGS trong danh sách thành viên đã có đơn xin rút.

Một người cho biết việc xin rút nhằm “đảm bảo tính khách quan và minh bạch tuyệt đối” của quá trình rà soát, do có những thông tin trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc của 1 người trong trường đang bị cáo buộc vi phạm liêm chính khoa học. Trong đơn xin rút, người này cho rằng để đảm bảo uy tín của tổ công tác, tính trung lập và khách quan tuyệt đối, thì “việc rút lui khỏi tổ công tác là cần thiết, điều này nhằm tránh mọi sự nghi ngờ, suy diễn”.

Người còn lại xin rút vì lý do cá nhân.

Trước đó, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch có trường hợp thu hút sự quan tâm của dư luận liên quan đến kỳ tuyển sinh tiến sĩ. Thí sinh Âu Nhật Huy (24 tuổi) trúng tuyển chương trình tiến sĩ ngành nội khoa với điểm cao đứng thứ hai. Sau quá trình được rà soát, một bài báo quốc tế trong hồ sơ của thí sinh này bị rút khỏi tạp chí Chronic Obstr Pulm Dis (2025), khiến điểm nghiên cứu giảm còn 9,5 và tổng điểm trung bình còn 88,3. Tuy nhiên, kết quả trúng tuyển của nghiên cứu sinh này không thay đổi.