Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

2 PGS xin rút khỏi Tổ công tác liêm chính khoa học Trường ĐH Phạm Ngọc Thạch, vì sao?

Hà Ánh
Hà Ánh
02/11/2025 11:09 GMT+7

Hai phó giáo sư (PGS) xin rút khỏi thành viên Tổ công tác liêm chính khoa học Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch ngay sau khi được công bố.

Thành lập tổ công tác Liêm chính khoa học trong 30 ngày

Ngày 28.10, PGS-TS Nguyễn Đăng Thoại, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đã ký quyết định thành lập Tổ công tác về liêm chính khoa học, thời hạn hoạt động là 30 ngày. 

Tổ gồm 7 thành viên, do TS-BS Phạm Quốc Dũng, Phó hiệu trưởng, làm tổ trưởng. Ngoài ra, Tổ công tác về liêm chính khoa học Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch gồm 7 thành viên, gồm: GS-TS-BS Ngô Minh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo; PGS-TS-BS Ngô Minh Vinh, Phó trưởng phòng Nghiên cứu khoa học; PGS-TS-BS Huỳnh Quang Huy, Tổng biên tập Tạp chí Y dược học Phạm Ngọc Thạch; TS-BS Ngô Thị Thùy Dung, giảng viên Phòng Quản lý đào tạo sau ĐH; TS-BS Nguyễn Tuấn Vũ, Phó trưởng bộ môn nội, Khoa Y; thạc sĩ Nguyễn Thị Hằng, giảng viên Phòng Thanh tra-Pháp chế.

Nhiệm vụ của tổ là rà soát các nội dung liên quan đến điều 8 luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025; điều 4 và điều 6 Nghị định 262/2025/NĐ-CP, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về liêm chính khoa học trong hoạt động nghiên cứu và đào tạo.

Lý do 2 PGS xin rút

Tuy nhiên, sau khi tổ công tác được công bố, 2 PGS trong danh sách thành viên đã có đơn xin rút.

Một người cho biết việc xin rút nhằm “đảm bảo tính khách quan và minh bạch tuyệt đối” của quá trình rà soát, do có những thông tin trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc của 1 người trong trường đang bị cáo buộc vi phạm liêm chính khoa học. Trong đơn xin rút, người này cho rằng để đảm bảo uy tín của tổ công tác, tính trung lập và khách quan tuyệt đối, thì “việc rút lui khỏi tổ công tác là cần thiết, điều này nhằm tránh mọi sự nghi ngờ, suy diễn”.

Người còn lại xin rút vì lý do cá nhân.

Trước đó, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch có trường hợp thu hút sự quan tâm của dư luận liên quan đến kỳ tuyển sinh tiến sĩ. Thí sinh Âu Nhật Huy (24 tuổi) trúng tuyển chương trình tiến sĩ ngành nội khoa với điểm cao đứng thứ hai. Sau quá trình được rà soát, một bài báo quốc tế trong hồ sơ của thí sinh này bị rút khỏi tạp chí Chronic Obstr Pulm Dis (2025), khiến điểm nghiên cứu giảm còn 9,5 và tổng điểm trung bình còn 88,3. Tuy nhiên, kết quả trúng tuyển của nghiên cứu sinh này không thay đổi.

Tin liên quan

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nói gì về thí sinh 24 tuổi đậu tiến sĩ?

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nói gì về thí sinh 24 tuổi đậu tiến sĩ?

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa có phản hồi liên quan thông tin thí sinh 24 tuổi trúng tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ ngành nội khoa năm 2025.

Khám phá thêm chủ đề

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch Liêm chính liêm chính khoa học Tổ công tác
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận