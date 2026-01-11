Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

2 phụ nữ tử vong sau tiếng nổ lớn ở Gia Lai

Đức Nhật
Đức Nhật
11/01/2026 09:07 GMT+7

Trong lúc mua bán phế liệu tại xã Phù Mỹ Bắc (Gia Lai), một tiếng nổ lớn nghi do bom còn sót lại sau chiến tranh khiến 2 người tử vong.

Ngày 11.1, UBND xã Phù Mỹ Bắc, Gia Lai (trước đây thuộc H.Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh nguyên nhân vụ 2 người phụ nữ tử vong sau tiếng nổ lớn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 10.1, bà Nguyễn Thị Thúy Loan (47 tuổi, trú thôn Tân Ốc) đến nhà bà Đặng Thị Cúc (63 tuổi, trú thôn Vạn Định, cùng xã Phù Mỹ Bắc) để mua phế liệu. Trong lúc hai người đang cân phế liệu thì bất ngờ xảy ra tiếng nổ lớn.

2 phụ nữ tử vong sau tiếng nổ lớn - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ 2 phụ nữ tử vong sau tiếng nổ lớn

ẢNH: NGUYỄN CHƠN

Vụ nổ khiến bà Đặng Thị Cúc tử vong tại chỗ, bà Nguyễn Thị Thúy Loan bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng bà Loan cũng đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Phù Mỹ Bắc phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã và các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực, bảo vệ hiện trường và đảm bảo an ninh trật tự.

Ông Đặng Đình Triều, Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Bắc cho biết theo thông tin ban đầu có thể đây là quả bom bi còn sót lại sau chiến tranh. Trước thời điểm xảy ra vụ nổ, trong lúc mua bán phế liệu, hai người phụ nữ đã đập, gõ vào vật thể này để lấy phế liệu.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ

Tin liên quan

Bom bi phát nổ khiến chủ nhà tử vong, hàng xóm trọng thương

Bom bi phát nổ khiến chủ nhà tử vong, hàng xóm trọng thương

Phát hiện hàng xóm đập bom bi, người phụ nữ liền sang can ngăn. Đúng lúc này quả bom phát nổ khiến chủ nhà tử vong, người hàng xóm bị trọng thương.

Khám phá thêm chủ đề

tiếng nổ lớn Vụ nổ nổ bom Gia Lai Phù Mỹ Bắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận