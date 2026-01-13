Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
2 tài xế vụ chuyến xe bão táp 'hơn thua' nhau thế nào trên cao tốc?
Video Thời sự

Bắc Bình
13/01/2026 14:22 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố, bắt tạm giam thêm tài xế xe tải Lương Văn Quốc liên quan 'chuyến xe bão táp' gây xôn xao trên mạng xã hội mấy ngày qua.

Ngày 13.1, liên quan vụ "chuyến xe bão táp", thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp, đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lương Văn Quốc (31 tuổi, ngụ P.Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bị can Quốc là tài xế điều khiển xe tải trong vụ va chạm dẫn đến màn rượt đuổi nguy hiểm với xe khách của Nhà xe H.H (ở Đồng Tháp) xảy ra tối 7.1 trên tuyến đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương đến Ngã tư Đồng Tâm, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Vụ 'chuyến xe bão táp' ở Đồng Tháp: Khởi tố, bắt giam thêm tài xế xe tải- Ảnh 1.

Tài xế xe tải trong vụ "chuyến xe bão táp" làm việc với ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp

ẢNH: CACC

Trước đó, vào ngày 10.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với tài xế xe khách là Nguyễn Đức Tín (45 tuổi, ngụ xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) cùng về tội danh trên.

chuyến xe bão táp rượt đuổi trên cao tốc xe khách đuổi xe tải va chạm trên cao tốc hơn thua trên cao tốc tin tức Đồng Tháp
