2 tàu Quảng Nam chìm trên biển: 'Mong anh bình an trở về cùng em vượt cạn!'

Ba lần gặp nạn trên biển

Càng về chiều, mưa lại càng nặng hạt khiến bầu trời ở xã biển Tam Quang (H.Núi Thành, Quảng Nam) càng nhanh tối, không khí lại càng trở nên buồn bã... Mỗi giây, mỗi phút trôi qua khi tung tích người cha, người con của mình vẫn chưa được tìm thấy, khiến những người mẹ già, người vợ, người con ở nhà lại thêm phần nặng trĩu, âu lo.

Ngồi ở một góc nhà, nước mắt chị Phạm Thị Liên (39 tuổi, ở thôn Trung Toàn, xã Tam Quang) thỉnh thoảng tuôn trào khi nghe ai đó nhắc về chồng mình là anh Nguyễn Ngọc Pháp (38 tuổi, đang mất tích). Đôi mắt chị đã thâm quầng vì một đêm trắng chờ đợi tin chồng nhưng vẫn "biệt vô âm tín".

Chị Phạm Thị Liên khóc nức nở khi nghe ai đó nhắc về chồng mình MẠNH CƯỜNG

Theo chị Liên, chồng chị gắn với biển đã lâu, đến nay ngót nghét cũng gần 20 năm. Trong khoảng thời gian này, phần lớn anh Pháp chỉ đi tàu của thuyền trưởng Lương Văn Viên. Hiện chị Liên mang bầu đứa con thứ 3, chỉ khoảng 2 tháng nữa sẽ sinh.

"Đây không phải là lần đầu anh ấy gặp nạn. Trước đó, 2 lần tàu bị chết máy, bị va phải tàu hàng nhưng anh ấy vẫn an toàn trở về. Tôi mong phép màu sẽ đến với anh ấy. 2 lần gặp nạn trước anh đã vượt qua rồi, còn lần này vì các con và em, anh phải bình an trở về anh nhé. Hãy bình an trở về để cùng em vượt cạn đón con chúng mình anh nhé!", chị Liên nói trong làn nước mắt.

Trước khi xuất bến, anh Pháp đã hứa với vợ đây là chuyến câu mực cuối cùng. Bởi, sau chuyến biển này anh sẽ xin nghỉ một thời gian để chăm sóc vợ, đồng hành cùng vợ vượt cạn.

"Chuyển biển này, anh nói dự kiến chỉ đi 15 ngày rồi về với em, giờ anh đi được 14 ngày rồi sao anh chưa chịu về với mẹ con em vậy?", chị Liên nói vọng ra cửa sổ khiến những ai có mặt đều không cầm được nước mắt.

Chị Liên nhận được tin tàu gặp nạn vào trưa 17.10, khi đang sửa quần áo ở chợ. Trên tàu ngoài chồng thì còn có bố của chị. Trong thâm tâm chị lo cho cha già, sức khỏe yếu bơi không được, nhưng người mất tích là chồng. Chồng còn ngoài biển, chưa biết sống chết ra sao.

Hai mẹ con chị Phạm Thị Liên MẠNH CƯỜNG

Ngồi bên cạnh liên tục an ủi, động viên con gái, bà Huỳnh Thị Lập (60 tuổi, mẹ chị Liên) cho hay khi nhận tin tàu cá của chồng mình là ông Phạm Văn Nga và con rể đang đi gặp nạn, chìm trên biển, bà liền tức tốc bắt xe từ Quảng Ngãi ra Quảng Nam để bên cạnh con gái lúc khó khăn này.

"Chồng tôi may mắn được cứu sống khi tàu vừa chìm, giờ chỉ cầu mong cho con rể an toàn trở về cùng với vợ con của nó. Lạy trời lạy phật, mong rằng con trôi dạt đâu đó rồi được người ta cứu sống", bà Lập nghẹn ngào nói.

Chết lặng khi hay tin

Khi nghe tin chồng chị Nguyễn Thị Đào (49 tuổi) là ngư dân Nguyễn Văn Diễn đang mất tích trên biển, nhiều người thân, hàng xóm tập trung tại nhà để chia sẻ nỗi lo lắng, cùng nhau chờ đợi một phép màu được báo về từ phía biển.

Chị Đào nhớ lại, sáng 17.10, chị đang đi vá lưới thuê ở xã Tam Tiến (H.Núi Thành) thì nhận được điện thoại của một người dân báo tàu cá chồng chị đi gặp nạn.

Nhận được tin báo chị lật đật chạy về, nhờ người nhà chở thẳng qua bên nhà thuyền trưởng ở xã Tam Giang để ngóng tin.

Chị Nguyễn Thị Đào khóc hết nước mắt khi hay tin chồng đang mất tích MẠNH CƯỜNG

"Dò trong danh sách những ngư dân còn mất tích, không có tên anh Diễn mà chỉ có tên Nguyễn Văn Hiển. Nghe không phải tên anh ấy tôi chút nhẹ lòng nhưng linh tính vẫn không khỏi lo lắng. Tôi nhờ trưởng thôn đi hỏi kỹ, rà đi rà lại, đến khi nói Nguyễn Văn Hiển sinh năm 1973 thì trong thâm tâm tôi biết đó là chồng mình, họ chỉ ghi nhầm tên thôi. Mãi đến chiều, tôi mới nhận được tin chồng mình là một trong những người còn mất tích, khiến tôi chết lặng", nước mắt chị Đào lăn dài.

Chị Đào cho hay, hiện chưa dám báo tin cho con trai đang học tại Hà Nội vì sợ cháu lo lắng. "Anh ấy là trụ cột chính trong nhà, mười mấy năm nay, cả gia đình chỉ biết trông chờ vào nghề biển của chồng. Giờ 3 mẹ con tôi chỉ trông chờ anh ấy an toàn trở về thôi...", chị Đào nói trong nước mắt.

Rất đông người thân, hàng xóm đến thăm hỏi, động viên chị Đào sau khi nghe tin chồng chị gặp nạn MẠNH CƯỜNG

Hai ngày nay, ông Nguyễn Thanh Viên, Bí thư kiêm Trưởng thôn Xuân Trung (xã Tam Quang) lui tới động viên các gia đình có ngư dân đang mất tích.

"Từ ngày nghe tin các ngư dân mất tích, bà con làng xóm đứng ngồi không yên. Người dân ai cũng bảo nhau lui tới động viên, thăm hỏi những gia đình có chồng, cha gặp nạn đang mất tích trên biển. Niềm mong mỏi nhất của người dân chúng tôi bây giờ là chỉ mong một phép màu sẽ đến với các chú ấy, để mọi người sớm trở về đoàn tụ với gia đình", ông Viên chia sẻ.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 1 giờ ngày 17.10, tàu cá QNa - 90927 TS do ông Trần Công Trường (42 tuổi, ở xã Tam Giang, H.Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực, đang hoạt động cách bờ biển TP.Quy Nhơn khoảng 240 hải lý và cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý thì bị lốc xoáy đánh chìm. Tàu cá QNa - 91782 TS hoạt động gần khu vực tàu chìm đã cứu được 38 ngư dân trên tàu cá QNa - 90927 TS, một ngư dân của tàu này mất tích. Ngoài ra, lúc 19 giờ 30 ngày 16.10, tàu cá QNa - 90129 TS do ngư dân Lương Văn Viên (57 tuổi, ngụ xã Tam Giang) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực tại vùng biển Trường Sa của Việt Nam thì bị lốc xoáy đánh chìm. Nhận tin, tàu cá QNa - 90039 TS hoạt động gần khu vực này đã đến cứu được 40 thuyền viên, 14 ngư dân đang mất tích. Đến trưa 17.10, ngư dân cứu được thêm 2 người nhưng sau đó đã tử vong. Hiện 12 người vẫn còn mất tích.