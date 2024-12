2 thanh niên mang kiếm ra đường tìm người để gây sự đánh nhau

Công an H.Sóc Sơn (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đ.V.L (16 tuổi) và N.Đ.C (17 tuổi) cùng trú tại xã Minh Trí (H.Sóc Sơn) về tội gây rối trật tự công cộng.



Một trong 2 bị can và tang vật vụ án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Làm việc với công an, 2 bị can khai nhận tối 15.11, L. nảy sinh ý định mang theo hung khí đi xe máy trên đường tìm người để gây sự đánh nhau.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, L. rủ theo C. cùng tham gia. C. lái xe máy nhãn hiệu Honda Wave đến đón L. rồi tháo biển số cất vào cốp và lấy kiếm để làm hung khí.

C. cầm lái, chở L. phía sau cầm kiếm đi tìm người để đánh. Hai bị can đi từ thôn Ninh Cầm (xã Tân Dân, H.Sóc Sơn) ra QL2 nhưng không thấy nhóm nào để gây sự. Khoảng 21 giờ, khi quay lại địa phận thôn Ninh Cầm thì 2 bị can bị Tổ công tác của Công an xã Tân Dân và Tổ an ninh trật tự cơ sở làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện, bắt giữ.