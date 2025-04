2 thực phẩm nghi giả đang bị điều tra, người dân không nên sử dụng

Thực phẩm nghi giả

Cục An toàn thực phẩm vừa đưa ra khuyến cáo, đề nghị người dân không nên sử dụng 2 sản phẩm nghi giả, gồm: ĂN NGON BABY SHARK và Medi Kid Calcium K2.

Cục An toàn thực phẩm cho biết đã nhận được thông tin việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An đang tiến hành điều tra và phát hiện vụ việc một số sản phẩm thực phẩm nghi giả, không đảm bảo, trong đó có 2 sản phẩm thực phẩm kể trên do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (địa chỉ: Khối 8, xã Phù Lỗ, H.Sóc Sơn, TP.Hà Nội) sản xuất.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xác minh, xử lý, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân không nên sử dụng 2 sản phẩm trên cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan công an.

Cục An toàn thực phẩm sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để thông tin kịp thời đến người dân.

Trước đó, liên quan vụ sản xuất kinh doanh 84 loại sữa thu giữ trong đường dây 573 loại sữa bột giả tại Hà Nội và một số địa phương, cơ quan điều tra đã xác định có 12 loại là giả, số còn lại đang điều tra, Cục An toàn thực phẩm đã thông báo thu hồi toàn quốc 12 sản phẩm giả về chất lượng.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng yêu cầu giám đốc các bệnh viện khẩn trương chỉ đạo rà soát danh mục thuốc kê đơn và các loại thuốc đang được sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Việc này nhằm đối chiếu với danh sách các thuốc giả đã được cơ quan chức năng điều tra và phát hiện gần đây.

Các biện pháp xử lý được thực hiện theo quy định nếu có vi phạm, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Đồng thời, rà soát, kiểm tra việc kê đơn thuốc có các sản phẩm không phải là thuốc như sữa, thực phẩm chức năng để kịp thời chấn chỉnh, có biện pháp xử lý theo quy định.