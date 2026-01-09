2 trẻ nguy kịch vì nuốt dị vật

Tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau ngày 9.1 cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa tiếp nhận và xử trí thành công 2 bệnh nhi nuốt dị vật đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Trường hợp đầu tiên là bé H.T.N (5 tuổi, ngụ ấp Trần Thới, xã Cái Nước, Cà Mau), nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ kéo dài suốt 3 ngày, kèm sốt cao. Người nhà cho biết, cha mẹ bé đi làm xa, bé sinh hoạt cùng bà nội và thường xuyên ăn kẹo mút.

Dị vật dạng ống nhựa cứng, dài khoảng 6 cm, đã đâm xuyên mặt dưới tá tràng của bé H.T.N ẢNH: BVCC

Qua thăm khám kết hợp các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phúc mạc nặng, chỉ định phẫu thuật khẩn cấp nhằm ngăn ngừa nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Trong quá trình phẫu thuật nội soi, ê kíp ghi nhận ổ bụng có nhiều dịch mủ đục lan tỏa. Nguyên nhân được xác định là một dị vật dạng ống nhựa cứng, màu trắng, dài khoảng 6 cm đâm xuyên mặt dưới tá tràng. Sau 15 ngày điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của bé ổn định, ăn uống bình thường, vết mổ khô và lành tốt.

Trường hợp còn lại là bé trai T.B.Đ (7 tháng tuổi, ngụ xã An Trạch, Cà Mau), được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt, ho và khò khè liên tục suốt 2 ngày. Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận trong khoảng 3 tháng gần đây, trẻ nhiều lần bị ho, viêm đường hô hấp và tái phát kéo dài. Gia đình cho biết có thói quen dùng kim tây ghim "bùa bình an" lên áo của bé.

Dị vật là kim ghim nằm trong mô mềm, ở vị trí đặc biệt nguy hiểm, sát động mạch chủ bệnh nhân T.B.Đ ẢNH: BVCC

Qua thăm khám kết hợp các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ phát hiện dị vật là kim ghim nằm trong mô mềm, ở vị trí đặc biệt nguy hiểm, sát động mạch chủ. Dị vật này có nguy cơ gây tổn thương mạch máu lớn, dẫn đến xuất huyết ồ ạt và đe dọa trực tiếp tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Trước tình huống nguy cấp, ê kíp phẫu thuật nhanh chóng tiến hành lấy dị vật, xử trí an toàn, ngăn chặn những biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh và người chăm sóc trẻ cần đặc biệt cẩn trọng trong sinh hoạt hằng ngày, không để trẻ tiếp xúc với vật sắc nhọn, đồ chơi nhỏ hoặc các vật dụng dễ nuốt. Khi trẻ có các dấu hiệu bất thường như ho kéo dài, đau bụng, nôn ói dai dẳng, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế có đủ năng lực chẩn đoán và xử trí để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các trường hợp trẻ nuốt hoặc hít dị vật. Gần đây ghi nhận nhiều dị vật có mức độ nguy hiểm cao như kim tây dài khoảng 3 cm hoặc cán kẹo mút dài đến 6 cm. Đáng lo ngại, không ít trường hợp ban đầu trẻ không có biểu hiện rõ ràng, khiến gia đình khó phát hiện sớm.