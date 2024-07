Ngày 27.7, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ 2 trẻ vị thành niên đuối nước tử vong ở hồ đá trên địa bàn P.Bình An.

Danh tính các nạn nhân được xác định là bé trai L.T.L (12 tuổi, quê Ninh Bình) và bé gái T.B.T (11 tuổi, quê Nghệ An), sinh sống cùng ba mẹ gần chợ Bình An.

Ở nhiều hồ đá được đặt biển cảnh báo đuối nước T.N

Thông tin ban đầu, tối 26.7, Công an TP.Dĩ An tiếp nhận thông tin trình báo vụ 2 trẻ vị thành niên tử vong sau khi vui chơi tại hồ đá sau chợ Bình An (P.Bình An). Công an có mặt tại bệnh viện và khám nghiệm hiện trường, bước đầu nhận định các nạn nhân tử vong do đuối nước.

Kết quả xác minh cho thấy, khoảng 15 giờ chiều 26.7, nhóm trẻ gần khu vực chợ Bình An rủ nhau ra hồ đá sau chợ chơi. Chiều tối cùng ngày, một số em ra về, bé L. và bé T. thì ở lại.

Đến tối cùng ngày, ba mẹ của 2 bé đi làm về không thấy con ở nhà nên hô hoán đi tìm. Qua dò hỏi thì được biết nhóm trẻ rủ nhau vui chơi tại hồ đá. Tại bờ hồ, gia đình các nạn nhân phát hiện đôi dép của các bé, và sau đó phát hiện bé L. và bé T. đã bất tỉnh bên dưới hồ.

2 nạn nhân đuối nước nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.