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Thời sự Quốc phòng

2 tướng quân đội nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc sau sứ mệnh tại Venezuela

Đình Huy
Đình Huy
Ghi nhận thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Venezuela, Chủ tịch nước đã có các quyết định tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, hạng ba cho 21 tập thể, cá nhân.

Theo đó, 3 tập thể và 2 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì gồm: Cục Cứu hộ, Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam); Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an); Cục Đối ngoại (Bộ Công an); thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam); thiếu tướng Nguyễn Duy Minh, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng).

2 tướng quân đội nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì sau sứ mệnh tại Venezuela- Ảnh 1.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ và thiếu tướng Nguyễn Duy Minh (bìa phải)

ẢNH: ĐÌNH HUY

Đáng chú ý, cả thiếu tướng Phạm Văn Tỵ và thiếu tướng Nguyễn Duy Minh đều đã 3 lần trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ (2023), Myanmar (2025) và Venezuela (2026).

Trong đó, thiếu tướng Phạm Văn Tỵ 3 lần được lãnh đạo Bộ Quốc phòng lựa chọn là trưởng đoàn quân đội; thiếu tướng Nguyễn Duy Minh 2 lần đảm nhiệm vai trò phó trưởng đoàn.

"Mỗi chuyến đi là một thử thách khác nhau. Nhưng có lẽ lần này là thử thách khó khăn nhất trong một điều kiện khắc nghiệt nhất và chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ", thiếu tướng Phạm Văn Tỵ chia sẻ với báo chí tại sân bay Nội Bài đêm 10.7.

8 tập thể được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, gồm: Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng); Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng); Trường trung cấp 24 Biên phòng, Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng); Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng); Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng); Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng); Trung tâm Huấn luyện và ứng phó về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an); Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP.Hà Nội).

8 cá nhân được tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba, gồm: trung tá Đoàn Văn Hoàn, huấn luyện viên, Trường trung cấp 24 Biên phòng (Bộ Quốc phòng); thiếu tá Nguyễn Văn Hưởng, huấn luyện viên Trường trung cấp 24 Biên phòng (Bộ Quốc phòng); thiếu tá Nguyễn Viết Linh, huấn luyện viên Trường trung cấp 24 Biên phòng (Bộ Quốc phòng); thiếu tá Nguyễn Văn An, điều dưỡng viên, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 354 (Bộ Quốc phòng);

Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó cục trưởng, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an); thượng tá Nguyễn Chí Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Huấn luyện và ứng phó về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an); thiếu tá Vũ Duy Hưng, cán bộ Trung tâm Huấn luyện và ứng phó về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an); thiếu tá Bùi Nguyên Nghị, cán bộ Trung tâm Huấn luyện và ứng phó về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an).

Thủ tướng Chính phủ cũng tặng bằng khen cho 12 tập thể và 52 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cứu trợ thảm họa động đất tại Venezuela.

Tại lễ tuyên dương diễn ra sáng nay 11.7, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, hạng ba tặng các tập thể; đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, hạng ba tặng các cá nhân.

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