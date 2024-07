2 vạn hộ dân Hà Nam và nghịch lý không sử dụng nước sạch để ăn uống

Nhà máy nước sạch Đồng Du và Nhà máy nước sạch Hưng Công đều do Công ty TNHH xây dựng Mỹ Đà vận hành. Trong đó, Nhà máy nước sạch Đồng Du cung cấp nước sạch cho 52.879 người dân (10.400 hộ) thuộc 5 xã Tràng An, An Mỹ, Đồng Du, Bình Nghĩa, Đồn Xá với công suất 4.500 m3/ngày đêm. Nhà máy nước sạch Hưng Công cung cấp nước sạch cho 9.833 hộ dân 4 xã Hưng Công, Bối Cầu, An Nội, Ngọc Lũ.