20 năm Jollibee tại Việt Nam: Dấu ấn đội ngũ và đối tác tin cậy

Chính thức có mặt tại Việt Nam năm 2005, đến nay, Jollibee Việt Nam đã có hơn 230 cửa hàng trên khắp cả nước, với mong muốn đem đến niềm vui ẩm thực cho mọi gia đình Việt bằng những món ăn có chất lượng tốt, với mức giá hợp lý. Sự kiên định này đã giúp Jollibee vượt qua nhiều thử thách, trở thành thương hiệu quen thuộc "triệu người yêu" của nhiều người Việt.

Jollibee là thương hiệu gà rán được nhiều người Việt lựa chọn là điểm đến của gia đình, gặp mặt bạn bè

Đằng sau những con số ấn tượng về doanh thu và số lượng cửa hàng, góp phần quan trọng trong hành trình phát triển của Jollibee Việt Nam còn có sự đồng hành của đội ngũ nhân viên tận tâm và các đối tác chiến lược từ những ngày đầu. Đây chính là một trong những yếu tố giúp Jollibee giữ vững vị thế thương hiệu "triệu người yêu" trong một thị trường ẩm thực cạnh tranh khốc liệt.

Đội ngũ Jollibee Việt Nam "đại sứ niềm vui"

Jollibee hướng đến xây dựng môi trường làm việc hỗ trợ và gắn kết tất cả các thành viên

Hành trình phát triển của Jollibee Việt Nam không thể tách rời với sự cống hiến của đội ngũ nhân viên. Khởi đầu từ một cửa hàng nhỏ với vài nhân viên tại TP.HCM, đến nay Jollibee Việt Nam đang có khoảng 10.000 nhân viên. Mỗi nhân viên của Jollibee chính là "đại sứ niềm vui", luôn phục vụ khách hàng với sự thân thiện, chuyên nghiệp và nhiệt huyết.

Mỗi một nhân sự, đều là một "đại sứ niềm vui" của thương hiệu

Jollibee Việt Nam cũng chú trọng tạo ra môi trường làm việc lý tưởng, nơi mỗi nhân viên có cơ hội học hỏi, phát triển và lộ trình thăng tiến rõ ràng. Nhiều cá nhân đã đồng hành và trưởng thành cùng thương hiệu, từ vị trí khởi điểm đến các vai trò quản lý chủ chốt.

Chị Liên, Quản lý vận hành vùng TP.HCM, chia sẻ sau 14 năm gắn bó cùng đại gia đình Jollibee: "Nếu được, chị vẫn mong tiếp tục làm ở Jollibee thêm 20 năm nữa".

Đối tác của Jollibee Việt Nam - những người bạn đồng hành cùng lan tỏa triệu niềm vui

Hai thập kỷ có mặt tại Việt Nam, Jollibee đã xây dựng một hệ sinh thái đối tác chiến lược toàn diện gồm đối tác lâu năm Suntory Pepsico Việt Nam; các đối tác công nghệ tiên phong như: Ứng dụng đặt món và giao đồ ăn trực tuyến ShopeeFood Việt Nam và MoMo - Ứng dụng Tài chính; cùng nhiều đối tác quan trọng khác… Mỗi đối tác là một người bạn đồng hành với Jollibee đảm bảo chất lượng, gia tăng trải nghiệm khách hàng và lan tỏa niềm vui ẩm thực trọn vẹn đến người tiêu dùng.

Dàn nghệ sĩ đẳng cấp sẽ tham dự sự kiện The Jolly Day mừng cột mốc 20 năm của Jollibee Việt Nam

Để đánh dấu cột mốc 20 năm đầy ý nghĩa nhằm tri ân quý khách hàng, quý đối tác kinh doanh, Jollibee Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện lớn nhất từ trước đến nay do thương hiệu thực hiện, mang tên The Jolly Day diễn ra vào ngày 22.11.2025, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Sự kiện sẽ có sự tham gia của Mỹ Tâm, Hoàng Dũng, RHYDER, Double2T, Xuân Nghi, DJ Mie, Mỹ Mỹ và các nghệ sĩ Gen Z trong nhóm Tân Binh Thăng Cấp. Sự kiện hứa hẹn sẽ là một ngày hội tràn ngập niềm vui và gắn kết cộng đồng.

20 năm Jollibee Việt Nam là hành trình phát triển được tạo nên từ nỗ lực không ngừng của đội ngũ nhân viên và sự tin tưởng, đồng hành của các đối tác. Với nền tảng vững chắc được xây dựng từ yếu tố con người và mạng lưới niềm tin, Jollibee Việt Nam đã sẵn sàng cho chặng đường kế tiếp - tiếp tục sứ mệnh lan tỏa niềm vui, gắn kết cộng đồng và khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu nhà hàng thức ăn nhanh được yêu thích nhất tại Việt Nam.

