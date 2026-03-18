20 năm phát triển, Xi măng Sông Gianh đẩy mạnh chiến lược tăng trưởng xanh cùng SCG

18/03/2026 14:26 GMT+7

Nhân kỷ niệm 20 năm phát triển, Công ty cổ phần Xi măng Sông Gianh - thành viên Tập đoàn SCG công bố chiến lược tăng trưởng xanh mới. Theo đó, SCG đặt mục tiêu giảm 23% phát thải CO2 toàn ngành xi măng của Tập đoàn tại miền Trung vào năm 2030, bám sát lộ trình Net Zero của Việt Nam.

Tính đến năm 2025, ngành xi măng của tập đoàn tại miền Trung đã giảm khoảng 9% lượng phát thải so với năm 2020. Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh dòng sản phẩm SCG Low Carbon ứng dụng công nghệ Nano, đạt chứng nhận quốc tế SGBP đầu tiên tại khu vực.

Về vận hành, SCG dự kiến đầu tư khoảng 3,5 triệu USD vào năm 2026 cho hệ thống Auto Truck tại nhà máy Xi măng Sông Gianh nhằm tối ưu hóa logistics. Ông Supakit Phucharoensilp, Tổng giám đốc Điều hành, chia sẻ trọng tâm giai đoạn tới là nâng cao hiệu quả vận hành, giảm phát thải và ứng dụng đổi mới công nghệ, tự động hóa trong toàn bộ chuỗi sản xuất và logistics.

Hệ thống Auto Truck tại nhà máy Xi măng Sông Gianh giúp tự động hóa đóng hàng, nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu năng lực logistics

Trong hai thập kỷ, thương hiệu đã hiện diện tại các công trình trọng điểm như cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Mai Sơn - Quốc lộ 45. Song song đó, doanh nghiệp đóng góp hơn 6,5 tỉ đồng và 2.437 tấn xi măng cho cộng đồng địa phương, khẳng định cam kết phát triển bền vững.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
