20 năm vì đôi mắt Việt: V.Rohto với hàng trăm nghìn ca khám, mổ mắt miễn phí

Năm 2025, V.Rohto đánh dấu cột mốc 20 năm đồng hành cùng Quỹ "Rạng ngời Đôi mắt Việt", lan tỏa thông điệp "Thấy là hạnh phúc" qua nhiều hoạt động nhân văn, từ chương trình khám mắt học đường, giúp phát hiện sớm vấn đề về thị lực, đến những buổi khám sàng lọc cho người cao tuổi, tư vấn chăm sóc mắt cho cộng đồng, và phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm qua, chương trình tiếp tục mở rộng phạm vi đến nhiều tỉnh thành vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện y tế còn hạn chế. Đối tượng chăm sóc ngày càng đa dạng, từ học sinh, người cao tuổi đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, nhiều trường hợp mắc các bệnh lý về mắt đã được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

V.Rohto mang cơ hội chăm sóc thị lực đến với hàng triệu người Việt

Tính đến nay, chương trình đã đi qua hơn 50 tỉnh thành, với hơn 890.000 lượt khám, cùng hơn 2.200 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí. Đồng thời, chương trình còn góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ mắt mỗi ngày cho mọi lứa tuổi.

Và trong tương lai, V.Rohto vẫn sẽ tiếp tục hành trình ấy để mỗi ánh nhìn, mỗi khoảnh khắc được thấy rõ luôn là một điều kỳ diệu mang tên "Thấy là hạnh phúc".