Giáo dục

20 suất học bổng Chevening cho Việt Nam năm học 2026-2027, nhiều thay đổi trong ứng tuyển

Thụy Miên
Thụy Miên
07/08/2025 08:49 GMT+7

Theo Đại sứ quán Anh, hệ thống ứng tuyển cho học bổng Chevening bậc thạc sĩ năm học 2026-2027 của Chính phủ Anh đã chính thức tiếp nhận đơn.

20 suất học bổng Chevening cho Việt Nam năm học 2026-27, nhiều thay đổi trong ứng tuyển - Ảnh 1.

Thông báo về học bổng Chevening

ảnh: đại sứ quán anh tại Việt Nam

Học bổng Chevening đài thọ toàn bộ chi phí 1 năm học cho các chương trình thạc sĩ ở hơn 150 trường đại học tại Vương quốc Anh, đồng thời mang lại cơ hội cho các học giả được tiếp cận những chương trình phát triển chuyên môn và trải nghiệm văn hóa tại xứ sở sương mù.

Học bổng Chevening tìm kiếm các ứng viên đến từ mọi thành phần xã hội và từ nhiều ngành nghề. Các ứng viên cần thể hiện cam kết và các kỹ năng có thể mang lại sự thay đổi tích cực, đồng thời cần chứng minh chương trình thạc sĩ tại Vương quốc Anh sẽ giúp họ thực hiện được mục tiêu đó như thế nào.

Để đủ điều kiện ứng tuyển học bổng Chevening, ứng viên cần là công dân Việt Nam, tốt nghiệp đại học với thành tích tốt, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc (tương đương 2.800 giờ làm việc) sau khi tốt nghiệp bậc đại học, và cam kết trở về Việt Nam làm việc ít nhất 2 năm sau khi hoàn thành khóa học.

Các hồ sơ cần được nộp trước ngày 7.10 tại trang web: www.chevening.org/apply.

Trong năm học 2026 - 2027, Chính phủ Anh dự kiến tiếp tục cấp khoảng 20 suất học bổng dành cho Việt Nam.

Năm học này, quy định về hồ sơ ứng tuyển có nhiều thay đổi so với các năm trước, bao gồm:

● Kinh nghiệm làm việc chỉ được tính từ sau ngày tốt nghiệp đại học, kinh nghiệm trong thời gian học tập sẽ không được tính.

● Mặc dù chủ đề các bài luận được giữ nguyên nhưng các phần hỏi đã được cập nhật và sẽ bao gồm các câu hỏi phụ. Việc này giúp sinh viên kể thêm được nhiều ví dụ thực tiễn, hạn chế việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong câu trả lời, và dễ dàng liên kết các lựa chọn khóa học với các lĩnh vực được Vương quốc Anh ưu tiên.

● Giới hạn từ cho mỗi phần hỏi sẽ là 300 từ, thay vì 500 từ như trước đây.

● Ứng viên phải liên hệ lựa chọn khóa học với một trong các lĩnh vực: Thúc đẩy tăng trưởng và thịnh vượng; Xây dựng khả năng phục hồi trong bối cảnh biến đổi khí hậu; Tăng cường an ninh và ổn định; Hỗ trợ phát triển toàn diện và hiệu quả cho xã hội.

● Nếu nộp hồ sơ từ một quốc gia được nhận vốn ODA, ứng viên phải cư trú tại quốc gia đó. Quốc gia này không nhất thiết phải là đất nước ứng viên có quốc tịch.

Khám phá thêm chủ đề

học bổng chevening Thạc sĩ chính phủ anh du học Anh
