Ông Nguyễn Trọng Huế, Chủ tịch UBND xã Mường Luân cho biết, dù chính quyền xã đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ phối hợp sơ tán người dân đến nơi an toàn nhưng do lượng mưa và lưu lượng lũ đổ về hạ lưu quá lớn khiến 10 nhà bị lũ cuốn trôi, 16 nhà có nguy cơ bị sạt lở (trong ảnh là bản Pá Vạt, nơi ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lũ tại xã Mường Luân)