200 phụ nữ ở Bến Tre được tầm soát ung thư vú miễn phí

Chương trình do Tập đoàn Hoa Lâm phối hợp cùng Bệnh viện Gia An 115 triển khai nhằm đồng hành cùng địa phương chăm sóc sức khỏe cho 200 chị em phụ nữ trên địa bàn huyện Giồng Trôm.

Chương trình được triển khai đầu tiên tại xã Lương Quới vào ngày 28.11, sau đó thực hiện tại trụ sở làm việc Mặt trận Tổ quốc và khối đoàn thể huyện Giồng Trôm ngày 29-30.11.

Nhân viên y tế chụp nhũ ảnh cho một phụ nữ Ảnh: BVCC

Tại chương trình, 200 phụ nữ sẽ được chụp nhũ ảnh và siêu âm tuyến vú ngay trên xe chụp nhũ ảnh lưu động do Bệnh viện Gia An 115 đầu tư. Xe có thiết kế đặc biệt đảm bảo cách nhiệt, chống rung, an toàn bức xạ cho toàn bộ hệ thống; được trang bị các máy móc hiện đại như máy siêu âm tuyến vú di động và hệ thống chụp X-quang tuyến vú...

Sau khi thực hiện chụp nhũ ảnh và siêu âm tuyến vú, các chị em còn được tư vấn chi tiết về cách bảo vệ sức khỏe tuyến vú, hướng dẫn tự kiểm tra vú định kỳ và cung cấp thông tin hữu ích về chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt khoa học nhằm phòng tránh bệnh.

Tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Thị Ngọc Thúy, Phó giám đốc Bệnh viện Gia An 115, cho biết chương trình tài trợ 200 suất chụp nhũ ảnh và siêu âm tuyến vú miễn phí tại huyện Giồng Trôm nằm trong chuỗi hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng hành cùng địa phương thực hiện công tác xã hội hóa về chăm sóc sức khỏe nhân dân do Tập đoàn Hoa Lâm và Bệnh viện Gia An 115 triển khai.

Với xe chụp nhũ ảnh lưu động, bệnh viện dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng chương trình đến nhiều địa phương khác, mang lại cơ hội tầm soát ung thư vú bằng công nghệ tiên tiến cho nhiều phụ nữ trên khắp cả nước.