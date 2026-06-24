2.000 công nhân và người dân TP.HCM hòa mình vào Ngày hội Thanh niên công nhân 2026

Ngày hội "Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực" TP.HCM đã diễn ra sôi nổi tại phường Tân Phước trong hai ngày 13-14.6.2026. Ngay từ những giờ đầu tiên, khu vực tổ chức ngày hội đã ngập tràn không khí rộn ràng với sự tham gia của đông đảo thanh niên công nhân đến từ các doanh nghiệp, khu công nghiệp tại địa phương.



Một trong những điểm nhấn của ngày hội là chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà miễn phí cho hơn 1.000 thanh niên công nhân, góp phần nâng cao nhận thức về việc tự chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng lao động trẻ.



Các hoạt động thể thao, vận động ngoài chơi như bóng đá, kéo co, nhảy bao bố,... đã tạo nên bầu không khí sôi động xuyên suốt chương trình. Những khoảnh khắc tranh tài đầy hào hứng, những màn cổ vũ sôi động như trong các giải đấu chuyên nghiệp đã tạo thành cầu nối giúp thanh niên công nhân từ nhiều doanh nghiệp, đơn vị khác nhau có cơ hội giao lưu, kết nối và xây dựng tình bạn.

Hội thi "Tìm kiếm tài năng Thanh niên công nhân" TP.HCM đã trở thành điểm nhấn văn hóa đặc sắc của chương trình. Những tiết mục được đầu tư bài bản, công phu đã cho thấy năng lượng bền bỉ và tinh thần sáng tạo bất tận của các bạn thanh niên công nhân.

Ngày hội còn là nơi lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng thông qua việc tổ chức những gian hàng bình ổn giá và tặng 1.200 suất phở miễn phí cho người lao động. Đặc biệt, Ban tổ chức đã trao 20 suất quà đến các thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.



Ngoài ra, ngày hội còn mang đến những giây phút vừa kịch tính vừa bất ngờ với chương trình bốc thăm trúng thưởng. Khán giả may mắn nhất có cơ hội nhận được 1 xe máy trị giá tới 20 triệu đồng.

"Ngày hội Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực" năm 2026 tiếp tục là một dấu ấn đầy ý nghĩa trên hành trình bước sang năm thứ bảy đồng hành giữa TCP Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.