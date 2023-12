20.000 vị trí công việc cần tuyển dụng tại ngày hội việc làm TP.HCM

Cần tuyển dụng 20.000 vị trí việc làm

Các đơn vị gồm Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM và Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM phối hợp tổ chức ngày hội kết nối việc làm cho công đoàn viên, thanh niên công nhân và người lao động vào ngày 17.12 (từ 7 giờ 30 đến 14 giờ), tại Cung văn hóa Lao động TP.HCM (55B Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Thành, Q.1).

Mục tiêu tổ chức ngày hội nhằm đáp ứng cơ bản nhu cầu bức thiết về việc làm tại TP.HCM hiện nay, nhất là khi Tết Nguyên đán năm 2024 đang đến gần. Đồng thời, cung cấp thông tin cho người lao động về nhu cầu việc làm trong và ngoài nước, các chính sách pháp luật về lao động, chính sách vay vốn ưu đãi...

Dự kiến có gần 100 doanh nghiệp và gần 2.000 người lao động đến tham dự ngày hội này với gần 20.000 vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Một số đơn vị có nhu cầu lao động lớn như: Công ty TNHH Worldon Việt Nam (H.Củ Chi) cần tuyển khoảng 11.000 vị trí công nhân may, cắt in, giày; Công ty CP Máy tính viện (Q.Phú Nhuận) cần tuyển 1.000 kỹ thuật viên sửa chữa bảo hành vi tính; Công ty TNHH Đông Nam Việt Nam (H.Hóc Môn) cần tuyển hơn 800 công nhân may; Công ty CP Trung tâm thương mại LOTTE Việt Nam cần tuyển 1.000 nhân viên thời vụ dịp tết...



Bên cạnh tư vấn, kết nối việc làm, ngày hội còn diễn ra một số hoạt động chính như: thông tin về xu hướng việc làm trong giai đoạn hiện nay; giới thiệu các chương trình đào tạo ngắn hạn; tuyên truyền các chính sách về bảo hiểm xã hội và hướng dẫn cài đặt phần mềm VssID; giới thiệu các trang thông tin tìm việc làm của Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM (thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM) và Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên (Thành đoàn TP.HCM); tư vấn và hướng dẫn hồ sơ các chương trình vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội TP.HCM và Tổ chức tài chính vi mô CEP...

Thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là ngành nghề giày da, may mặc gặp nhiều khó khăn. Điều này khiến hàng chục ngàn người lao động bị ảnh hưởng, phải giảm giờ làm hoặc mất việc.



Tính đến ngày 24.11, TP.HCM tiếp nhận hơn 153.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2022. Hiện đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 150.000 người.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng của TP.HCM tiếp nhận thông báo cho người lao động thôi việc của 58 doanh nghiệp với số người lao động mất việc là 4.319 người, tăng 37 doanh nghiệp và 2.894 người lao động so với năm 2022.

Lưu ý rằng con số này chưa bao gồm số lao động mất việc theo cơ chế thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. Riêng tại một doanh nghiệp có số lao động đông nhất của TP.HCM từ đầu năm đến nay đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với hơn 9.402 người lao động.

Do đó, việc tổ chức ngày hội kết nối việc làm dịp cuối năm này có ý nghĩa quan trọng. Một mặt để tăng cường giải quyết việc làm, mặt khác để doanh nghiệp và người lao động có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu về việc làm và phỏng vấn tuyển dụng...