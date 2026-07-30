2026 có phải thời điểm tốt để mua TV OLED cao cấp?

Trong nhiều năm, OLED luôn được xem là một trong những chuẩn mực hiển thị của phân khúc TV cao cấp nhờ khả năng kiểm soát ánh sáng ở cấp độ từng điểm ảnh - tạo nên màu đen sâu, độ tương phản cao và cảm giác hình ảnh giàu chiều sâu. Đây cũng là nền tảng giúp TV OLED phù hợp với các nội dung điện ảnh, thể thao, gaming và những trải nghiệm giải trí chất lượng cao.

Trong nhiều năm, OLED luôn được xem là một trong những chuẩn mực hiển thị của phân khúc TV cao cấp

Tuy nhiên, với một sản phẩm giá trị đầu tư lớn, người mua cũng cần sự an tâm trong quá trình sử dụng dài hạn. Vì vậy, chương trình "5 năm bảo hành đặc biệt - An tâm tận hưởng tuyệt tác" của LG góp phần củng cố niềm tin của người dùng khi lựa chọn TV OLED cao cấp.

Theo chương trình mới, LG áp dụng chính sách bảo hành tấm nền đặc biệt lên tới 5 năm cho hai dòng TV LG OLED evo AI G6 và TV LG OLED evo AI W6 cho khách hàng mua 2 dòng TV này từ ngày 1.7.2026. Trong bối cảnh người dùng ngày càng cân nhắc kỹ hơn giữa công nghệ, giá trị sử dụng và dịch vụ sau bán hàng, chính sách này trở thành một điểm cộng đáng chú ý, đặc biệt với tấm nền - thành phần cốt lõi quyết định chất lượng hiển thị của TV OLED.

Cụ thể, người dùng còn được hỗ trợ bởi hệ sinh thái chăm sóc chính hãng LG Best Care, với các dịch vụ như Ontime Care giúp chủ động chọn lịch sửa chữa hoặc bảo dưỡng, Evening Care+ hỗ trợ ngoài giờ hành chính và Bright Care dành cho bảo dưỡng, vệ sinh chuyên sâu. Nhờ đó, trải nghiệm hậu mãi hướng tới sự thuận tiện và an tâm hơn trong quá trình sử dụng.

Ở thế hệ 2026, LG cũng tiếp tục cho thấy vị thế của mình trong phân khúc OLED. Tâm điểm của dải sản phẩm năm nay là TV LG OLED evo AI W6, mẫu TV đánh dấu sự trở lại của thiết kế dán tường trứ danh trong hình thái mới. Với độ dày chỉ khoảng 9,9 mm, W6 gần như tiệp vào bề mặt tường hoặc kính. Khi đặt vào không gian sống, TV không chỉ là trung tâm giải trí, mà còn trở thành một phần của bố cục nội thất cao cấp.

TV LG OLED evo AI W6 đánh dấu sự trở lại của thiết kế dán tường trứ danh trong hình thái mới

Công nghệ Zero Connect Box cho phép TV LG OLED evo AI W6 truyền tải hình ảnh và âm thanh không dây chất lượng cao lên đến 4K 165 Hz, xóa bỏ dây kết nối phía sau màn hình. Đáng chú ý, W6 đã đạt chứng nhận True Wireless Lossless Vision từ TÜV Rheinland, xác nhận khả năng truyền tải hình ảnh 4K không dây với chất lượng thị giác tương đương tín hiệu gốc ở các tiêu chí như độ trễ, độ chính xác màu và hiệu suất HDR.

Công nghệ Zero Connect Box cho phép TV LG OLED evo AI W6 truyền tải hình ảnh và âm thanh không dây chất lượng cao

Bên cạnh W6, TV LG OLED evo AI G6 tiếp tục là lựa chọn nổi bật cho những người dùng tìm kiếm chất lượng hiển thị OLED cao cấp trên nhiều kích thước màn hình lớn. Dải OLED evo AI 2026 được trang bị Hyper Radiant Color Technology, giúp tăng cường độ sáng, cải thiện khả năng tái tạo màu sắc và tối ưu hình ảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng, đồng thời giữ các lợi thế đặc trưng của OLED như màu đen sâu, độ tương phản cao và khả năng kiểm soát điểm ảnh chính xác.

Bên cạnh đó, dải TV OLED evo AI 2026 cũng đạt chứng nhận Reflection Free Premium từ Intertek, với độ phản chiếu chỉ 0,3%, giúp hình ảnh giữ được độ rõ nét tốt hơn trong các không gian nhiều ánh sáng tự nhiên.

TV LG OLED evo AI G6 tiếp tục là lựa chọn nổi bật cho những người dùng tìm kiếm chất lượng hiển thị OLED cao cấp

Sức mạnh xử lý của thế hệ OLED năm nay đến từ bộ xử lý α11 AI thế hệ thứ ba, với tốc độ xử lý cao hơn 50%, hiệu suất đồ họa cao hơn 70% và khả năng xử lý AI nhanh hơn 5,6 lần so với thế hệ trước. Nhờ đó, TV có thể tối ưu hình ảnh, âm thanh và trải nghiệm cá nhân hóa theo thời gian thực. Với các nội dung tốc độ cao như thể thao hay gaming, TV LG OLED evo AI 2026 cũng hỗ trợ tần số quét lên đến 165 Hz, Cloud Gaming chất lượng 4K 120 Hz và kết nối tay cầm với độ trễ dưới 2,5 ms. Đây cũng là điểm cộng với những người dùng đang muốn nâng cấp TV trước ASEAN Cup 2026, khi màn hình lớn, hình ảnh sắc nét và âm thanh sống động có thể giúp trải nghiệm xem bóng đá tại gia trở nên trọn vẹn hơn.

Trên nền tảng webOS, LG mở rộng trải nghiệm AI với Microsoft Copilot và Gemini được tích hợp trực tiếp trên TV, cho phép người dùng đặt câu hỏi, tìm kiếm nội dung hoặc ngay trên màn hình. Các tính năng như AI Voice ID, AI Concierge và AI Chatbot cũng giúp TV tiếp tục cá nhân hóa trải nghiệm tốt hơn.

Các tính năng AI tích hợp trong dải TV LG 2026 giúp nâng cấp trải nghiệm cá nhân hóa của người dùng

Tại Việt Nam, thị trường TV năm 2025 ghi nhận khoảng 2,2 triệu chiếc bán ra, với tổng giá trị gần 24.000 tỉ đồng. Trong bối cảnh thị trường chung giảm nhẹ, OLED là phân khúc tăng trưởng duy nhất, tăng 26,7% về sản lượng. Cùng với thế hệ TV LG OLED evo AI 2026 và chính sách bảo hành tấm nền 5 năm cho G6, W6, OLED cao cấp đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc hơn với nhóm người dùng muốn đầu tư lâu dài cho trải nghiệm giải trí tại gia.