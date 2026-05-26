‘21 Bài Học Cho Thế Kỷ 21’: Thế giới trong thời đại bất định

Sau thành công của Sapiens và Homo Deus, nhà sử học Yuval Noah Harari trở lại với 21 Lessons for the 21st Century (21 Bài Học Cho Thế Kỷ 21) - cuốn sách đi thẳng vào những vấn đề cấp thiết của xã hội hiện đại. Nếu Sapiens nhìn lại lịch sử loài người và Homo Deus bàn về tương lai, thì tác phẩm này hướng đến nơi công nghệ, dữ liệu và truyền thông đang tái định hình đời sống con người.

Qua 21 chương được chia thành 5 phần, cuốn sách đề cập hàng loạt vấn đề nổi bật của thế kỷ 21 như trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, xu hướng toàn cầu hóa, bản sắc cá nhân và những biến chuyển xã hội toàn cầu. Harari không đưa ra những dự báo tuyệt đối về tương lai, mà chủ yếu lý giải các xu hướng đang diễn ra, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò và vị trí của con người trong một thế giới biến động không ngừng.

Công nghệ và dữ liệu: Quyền lực mới của thế kỷ 21

Harari cho rằng nhân loại đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, khi công nghệ thông tin kết hợp với công nghệ sinh học tạo ra nhiều thay đổi đáng kể trong đời sống xã hội. Theo ông, "cuộc cách mạng kép" này không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế và xã hội mà còn tác động đến cách con người sống, làm việc và ra quyết định.

Một trong những cảnh báo đáng chú ý là nguy cơ hình thành "tầng lớp vô dụng" - những người không còn phù hợp với thị trường lao động. Khi trí tuệ nhân tạo và tự động hóa phát triển, không chỉ lao động phổ thông mà cả nhiều công việc chuyên môn cũng có thể bị thay thế khi máy móc đảm nhiệm tốt hơn các nhiệm vụ xử lý và phân tích dữ liệu.

Bên cạnh đó, tác giả nhận định dữ liệu đang trở thành nguồn tài nguyên quan trọng trong thế kỷ 21, với vai trò ngày càng lớn trong việc vận hành các hệ thống kinh tế và xã hội. Việc thu thập và xử lý dữ liệu ở quy mô lớn cho phép các nền tảng công nghệ không chỉ dự đoán hành vi mà còn có thể tác động đến lựa chọn của con người. Từ đó, ông đặt ra câu hỏi về "ý chí tự do" khi các quyết định cá nhân ngày càng chịu ảnh hưởng từ thuật toán.

Cuốn sách cũng dành nhiều chương để phân tích các vấn đề xã hội mang tính toàn cầu, trong đó đề cập đến nghịch lý của thế giới hiện đại: Con người ngày càng kết nối mạnh mẽ hơn thông quan công nghệ và kinh tế, nhưng khác biệt về quan điểm, văn hóa và lợi ích giữa các cộng đồng vẫn tiếp tục tồn tại. Tác giả cho rằng những thách thức của thế kỷ 21 như biến đổi khí hậu, an ninh toàn cầu hay tác động của trí tuệ nhân tạo đều cần sự hợp tác rộng lớn giữa các quốc gia và cộng đồng trên thế giới.

Theo Harari, khi xã hội biến đổi quá nhanh, con người thường có xu hướng tìm kiếm cảm giác ổn định và gắn kết thông qua cộng đồng, văn hóa hoặc những giá trị quen thuộc. Điều này phần nào tạo nên sự khác biệt trong cách nhìn nhận và phản ứng trước các vấn đề toàn cầu.

Tác giả cũng đề cập đến các vấn đề như an ninh xã hội và di cư toàn cầu. Theo ông, những bất ổn hiện đại không chỉ tác động ở khía cạnh vật chất mà còn ảnh hưởng mạnh đến tâm lý và cảm giác an toàn của con người. Bên cạnh đó, làn sóng dịch chuyển dân cư trên thế giới tiếp tục đặt ra những câu hỏi lớn về văn hóa, khả năng hòa nhập và sự thích ứng giữa các cộng đồng trong xã hội hiện đại.

Con người trong thời đại nhiễu loạn thông tin

Ở phần sau của cuốn sách, Harari chuyển trọng tâm sang con người trong thời đại số. Theo ông, một trong những thách thức lớn nhất của thế kỷ 21 là khả năng giữ được tư duy độc lập trong môi trường thông tin ngày càng phức tạp.

Harari cho rằng con người rất dễ rơi vào "ảo tưởng hiểu biết". Nhiều người tin rằng mình hiểu thế giới, nhưng thực tế phần lớn kiến thức họ sử dụng được hình thành từ niềm tin tập thể hoặc thông tin tiếp nhận gián tiếp. Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, tin giả, cảm xúc và định kiến có thể lan truyền nhanh hơn sự kiểm chứng thông tin, khiến nhận thức của con người dễ bị chi phối bởi môi trường truyền thông và các hệ thống thuật toán.

Theo Harari, khi thế giới thay đổi nhanh, giáo dục cũng cần điều chỉnh vai trò. Ông cho rằng mô hình giáo dục truyền thống, vốn đặt nặng việc ghi nhớ kiến thức, đang dần bộc lộ hạn chế trong bối cảnh thông tin biến động liên tục. Thay vào đó, năng lực quan trọng hơn trong thế kỷ 21 là tư duy phản biện, giao tiếp, hợp tác, sáng tạo để thích nghi trước trong môi trường nhiều biến động.

Khép lại cuốn sách, Harari quay trở lại với vấn đề mang tính cá nhân: khả năng tự thấu hiểu bản thân. Trong kỷ nguyên mà các thuật toán ngày càng có khả năng phân tích hành vi con người, việc hiểu rõ chính mình trở nên đặc biệt quan trọng. Nếu không nhận diện được cảm xúc, mong muốn và những thiên kiến nội tại, con người rất dễ bị chi phối bởi các hệ thống dữ liệu và môi trường thông tin xung quanh. Harari cũng nhắc đến thiền Vipassana như một phương pháp giúp quan sát tâm trí và giữ sự tỉnh táo giữa thời đại đầy nhiễu động.

Với lối viết trực diện, giàu tính phân tích và nhiều lập luận gợi mở, 21 Bài Học Cho Thế Kỷ 21 không đưa ra những dự báo về tương lai, mà liên tục đặt ra những câu hỏi về công nghệ, dữ liệu và vai trò của con người trong thế giới hiện đại. Dù đã xuất bản nhiều năm, các vấn đề Harari đề cập trong cuốn sách vẫn mang tính thời sự, đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội tiếp tục ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức và hành vi của con người.

