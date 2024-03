2.200 ngôi nhà tốc mái do mưa đá, giông lốc tại 9 tỉnh

Theo thống kê từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, trong 2 ngày 28 - 29.3, mưa đá, giông lốc tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Thiên tai trong 2 ngày 28 - 29.3 ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân

Theo đó, 2 người bị thương (Phú Thọ 1, Lào Cai 1); hơn 2.200 ngôi nhà tốc mái (Hà Giang 1.301, Lào Cai 48, Sơn La 11, Yên Bái 161, Phú Thọ 413, Nghệ An 158, Hà Tĩnh 26, Quảng Trị 39, Thừa Thiên - Huế 9).

Về nông nghiệp, 2.411 ha lúa, hoa màu và cây trồng bị thiệt hại (Hà Giang 274 ha, Sơn La 1.220 ha, Yên Bái 11 ha, Phú Thọ 232 ha, Nghệ An 250 ha, Hà Tĩnh 53 ha, Quảng Trị 12 ha, Thừa Thiên - Huế 360 ha).

253 ha cây lâm nghiệp bị đổ, gãy (Yên Bái 9 ha, Phú Thọ 153 ha, Nghệ An 90 ha); 85 chuồng trại hư hỏng; 0,12 ha ao cá bị thiệt hại.

29 nhà văn hóa, nhà xưởng, trường học tốc mái (Lào Cai 1, Yên Bái 6, Phú Thọ 16, Nghệ An 5, Hà Tĩnh 1); 46 cột điện bị đổ.

Diện tích trồng mận ở Mộc Châu (Sơn La) bị ảnh hưởng do mưa đá

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã chỉ đạo kiểm tra, thống kê, đánh giá thiệt hại và huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục, hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống.

Nguyên nhân của những trận thiên tai được xác định là do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao từ 1.500 - 5.000 m.

Theo dự báo, sau đợt mưa đá này, miền Bắc sẽ tăng nhiệt từ ngày 1 - 4.4, có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Trong khi đó, khu vực Nam bộ ngày 30 - 31.3 nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%. Tây nguyên nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C.