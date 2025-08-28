Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

2.222 nhà thuốc Long Châu - Một sứ mệnh ‘Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn’

Mỹ Huyền
Mỹ Huyền
28/08/2025 15:16 GMT+7

Sau gần thập kỷ không ngừng nỗ lực vì sức khỏe cộng đồng, vào đầu tháng 7.2025, hệ thống nhà thuốc Long Châu chính thức cán mốc 2.222 nhà thuốc phủ khắp toàn quốc, từ đô thị sầm uất đến những vùng quê xa xôi.

Cột mốc 2.222 nhà thuốc Long Châu không chỉ đơn thuần là con số, mà là kết quả của một hành trình bền bỉ theo đuổi sứ mệnh "tận tâm phục vụ, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn", tiên phong trong việc lành mạnh hóa thị trường dược, đồng thời góp phần bình đẳng hóa cơ hội tiếp cận thuốc chất lượng cho người dân mọi vùng miền. Trong suốt chặng đường ấy, hàng triệu gia đình Việt đã tin tưởng lựa chọn Long Châu như một điểm tựa chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy. Đây không chỉ là nơi trao thuốc đến tay từng khách hàng, mà còn là nền tảng chăm sóc sức khỏe hiện đại, công bằng, ứng dụng công nghệ để tư vấn khách sử dụng thuốc đúng nhằm hỗ trợ điều trị, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

2.222 nhà thuốc Long Châu - Một sứ mệnh ‘Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn’ - Ảnh 1.

Nhà thuốc Long Châu bền bỉ theo đuổi sứ mệnh "tận tâm phục vụ, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn"

Dựa trên năng lực cốt lõi và trách nhiệm cộng đồng, Long Châu hợp tác cùng các đối tác toàn cầu như Takeda, GSK, AstraZeneca, Sanofi, Abbott, Merck… nhằm đưa giải pháp điều trị tiên tiến đến gần hơn với người dân Việt, đảm bảo cơ hội tiếp cận sản phẩm y học hiện đại một cách bình đẳng.

Đồng thời, Long Châu phối hợp với các nhà sản xuất trong nước đạt chuẩn GMP-WHO và ký kết với Viện Công nghệ tiên tiến để nghiên cứu, phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ dược liệu. Hệ thống cũng hợp tác cùng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để "kiểm tra kép", đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm trên toàn hệ thống.

Đại diện hệ thống Long Châu cho biết: "Chúng tôi tin rằng chăm sóc sức khỏe là quyền cơ bản của mọi người dân, không phân biệt vùng miền hay điều kiện sống. Mỗi nhà thuốc Long Châu mở ra là một cánh tay nối dài của ngành y tế, góp phần xây dựng hệ thống y tế hiện đại và công bằng, trên hành trình vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn".

2.222 nhà thuốc Long Châu - Một sứ mệnh ‘Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn’ - Ảnh 2.

Áo dài tím truyền thống nổi bật tại Đại Nội Huế hưởng ứng chiến dịch 2.222 nhà thuốc Long Châu

Hướng đến tương lai, Long Châu tiếp tục hành trình vì sức khỏe với một cam kết bền vững: đưa dịch vụ y tế hiện đại, an toàn và đáng tin cậy đến gần hơn với từng người dân Việt Nam. Mỗi nhà thuốc là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới chăm sóc sức khỏe toàn diện, nơi người dân có thể an tâm nhận tư vấn chuyên môn, thuốc chính hãng và dịch vụ giao thuốc tận nhà miễn phí qua nền tảng công nghệ hiện đại.

Khám phá thêm chủ đề

Long châu Chăm sóc sức khỏe GSK 2.222 nhà thuốc Long Châu
