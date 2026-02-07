23.2: Ăn tết không quên hoàn tất hồ sơ dự tuyển học bổng cử nhân NUS

Các bạn trẻ chú ý! Ngày 23.2.2026 là hạn chót Đại học Quốc gia Singapore (NUS) nhận hồ sơ dự tuyển học bổng & trợ giúp tài chính bậc cử nhân dành cho ứng viên Việt Nam.

Hợp Điểm, đại diện Ban tuyển sinh NUS tại Việt Nam, sẽ tổ chức 2 buổi cuối cùng TỔNG GIẢI ĐÁP ĐIỀN ĐƠN ONLINE & HỒ SƠ DỰ TUYỂN NUS

Thời gian: Lúc 19 giờ các ngày 10.2 & 23.2.2026 qua Zoom

Năm 2025, có 175 bạn trẻ Việt Nam trúng tuyển cử nhân NUS, trong đó có 25 bạn nhận học bổng toàn phần, hơn 100 bạn nhận trợ giúp tài chính và cho vay du học. Năm nay, NUS tiếp tục xét tuyển ứng viên đang học lớp 12 và người đã tốt nghiệp THPT Việt Nam.

NUS có học bổng toàn phần ASEAN NUS & NUS College dành cho sinh viên VN bao gồm toàn bộ học phí (từ 30.000 SGD/năm trở lên) và sinh hoạt phí (8.800 SGD/năm) trong suốt thời gian học.

NUS tuyển sinh hơn 60 ngành lớn và hơn 300 chuyên ngành đa dạng.

Hợp Điểm - Đại diện duy nhất Ban tuyển sinh NUS tại Việt Nam từ năm 2000 đến nay.

