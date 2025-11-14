24 giờ chạy đua lấy và ghép tạng từ người hiến chết não đầu tiên ở ĐBSCL

Ngày 14.11, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐK TW Cần Thơ) thông tin về việc phối hợp thành công với Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia và Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương, thực hiện lấy và vận chuyển 6 đơn vị tạng từ một người hiến chết não để thực hiện ghép cho các bệnh nhân đang chờ ghép tạng.

Các bác sĩ dành phút tri ân người hiến tạng trước khi thực hiện phẫu thuật ẢNH: DUY TÂN

Đặc biệt, trong đó có 2 quả thận đã được dùng thực hiện 2 ca ghép thận ngay tại BVĐK TW Cần Thơ cho các bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Đây là ca ghép thận thứ 15 và 16 của bệnh viện (kể từ ca đầu tiên vào ngày 25.4.2024 ), nhưng là hai ca ghép tạng đầu tiên được thực hiện từ thận của người hiến chết não.

8 ngày giành giật sự sống và quyết định nhân văn

Trước đó, ngày 4.11, anh L.M.P (35 tuổi, quê Sóc Trăng, TP.Cần Thơ) được chuyển đến BVĐK TW Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông. Anh P. nhập viện với tiên lượng rất nặng: Glasgow chỉ 5 điểm, huyết áp tụt, suy hô hấp và đa chấn thương nghiêm trọng.

Các bác sĩ đã khẩn trương hồi sức, đặt nội khí quản và hội chẩn liên chuyên khoa, tìm mọi cơ hội để níu giữ sự sống cho bệnh nhân. Tuy nhiên, sau 8 ngày điều trị tích cực, tình trạng của anh P. không tiến triển. Bệnh nhân rơi vào trạng thái tri giác thấp nhất (Glasgow 3 điểm), và hy vọng cứu sống đã không còn.

Suốt 8 ngày tích cực điều trị nhưng tình trạng của bệnh nhân P. không cải thiện, bệnh nhân rơi vào trạng thái tri giác thấp nhất (Glasgow 3 điểm), và hy vọng cứu sống đã không còn

ẢNH: DUY TÂN

Được các bác sĩ giải thích về tình trạng của anh P., gia đình anh, dù đau đớn tột cùng khi biết không thể giữ được người thân, đã đưa ra một quyết định vô cùng cao cả. Đó là đồng ý hiến mô và tạng của anh P. để cứu sống những bệnh nhân nguy kịch khác đang mòn mỏi chờ đợi ghép. Hành động nhân văn vượt trên nỗi mất mát to lớn này đã thắp lên ngọn lửa hy vọng, mở ra cơ hội hồi sinh cho nhiều cuộc đời.

Chạy đua xuyên đêm mang đến sự hồi sinh cho bệnh nhân khác

Ngay sau quyết định của gia đình, BVĐK TW Cần Thơ báo cáo lên Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, đồng thời lập tức kích hoạt Hội đồng chuyên môn phối hợp với các chuyên gia ngoài viện để đánh giá tình trạng chết não theo đúng quy định pháp lý. 20 giờ ngày 12.11.2025, Giám đốc bệnh viện đã ban hành quyết định xác định anh P. đã chết não. Song song đó, Đơn vị Hồi sức tập trung mọi nguồn lực để duy trì các tạng ở trạng thái tốt nhất.

Các ê kíp tức tốc vận chuyển mô tạng từ người hiến chết não ra xe để vận chuyển ra Hà Nội và TP.HCM ẢNH: DUY TÂN

Một cuộc hội chẩn mở rộng được tổ chức cùng các chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương và Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia. Sau nhiều giờ thống nhất chuyên môn, thời điểm phẫu thuật lấy tạng được ấn định: 10 giờ phút ngày 13.11.2025. Với sự điều phối của trung tâm ghép tạng quốc gia hơn 40 nhân viên y tế từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương, BVĐK TW Cần Thơ... đã phối hợp nhịp nhàng thực hiện lấy tạng theo thứ tự tim, gan, thận, giác mạc.

Xe của CSGT hỗ trợ dẫn đường cho xe cứu thương vận chuyển mô tạng của người hiến ra sân bay Cần Thơ ẢNH: DUY TÂN

Quy trình lấy tạng diễn ra chính xác đến từng phút giây. 6 đơn vị tạng đã được lấy thành công và lập tức bước vào hành trình mang sự sống cho các bệnh nhân nguy kịch khác. Trong đó, quả tim và 1 phần gan được vận chuyển khẩn cấp ra Hà Nội, ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108. 1 phần gan còn lại được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương để ghép cho một bệnh nhi; 1 giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy; 2 quả thận được giữ lại tại BVĐK TW Cần Thơ.

Những chuyến xe cấp cứu chở tạng vụt đi trong sự hỗ trợ của cảnh sát giao thông TP.Cần Thơ, thẳng tiến đến sân bay. Chuyến bay của Vietnam Airlines đã vượt hơn 2.000 km, mang theo trái tim và lá gan còn ấm hơi thở của người hiến... để tiếp tục cứu người.

Dấu ấn y tế ĐBSCL và sự hồi sinh kỳ diệu

Cũng theo thông tin từ BVĐK TW Cần Thơ, đến thời điểm hiện tại, 5 bệnh nhân được ghép tạng đều có diễn tiến tích cực. Riêng giác mạc đang trong giai đoạn chuẩn bị ghép. Một phần cơ thể của anh P. như đang tiếp tục hồi sinh trong cơ thể những người khác. Phía bệnh viện đã hỗ trợ chu toàn hậu sự và đưa tro cốt anh P. về quê nhà Sóc Trăng theo đúng nguyện vọng của gia đình.

Các bộ phận cơ thể của người hiến chết não được tức tốc đưa lên máy bay để kịp thời ghép cứu sống các bệnh nhân nguy kịch khác ẢNH: DUY TÂN

BS.CK2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc chuyên môn BVĐK TW Cần Thơ, chia sẻ: "Chúng tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới gia đình người hiến tạng, những người đã biến mất mát thành hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân. Nghĩa cử ấy là điều vô giá, là nền tảng để chúng ta tiếp tục sứ mệnh cứu người". Cũng theo BS Phong, với bệnh viện, ca hiến tạng này còn mang ý nghĩa rất đặc biệt bởi 2 quả thận của người hiến đã được dùng để thực hiện hai ca ghép thận ngay tại BVĐK TW Cần Thơ cho các bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Đây là ca ghép thận thứ 15 và 16 của bệnh viện (kể từ ca đầu tiên vào ngày 25.4.2024 ), nhưng là hai ca ghép tạng đầu tiên được thực hiện từ thận của người hiến chết não.

Thành công này đánh dấu một cột mốc quan trọng, một bước tiến vượt bậc về chuyên môn của BVĐK TW Cần Thơ nói riêng và toàn ngành y tế vùng ĐBSCL nói chung trong lĩnh vực ghép tạng. Đồng thời cũng là tiền đề quan trọng để bệnh viện hướng đến triển khai kỹ thuật ghép gan trong thời gian tới.