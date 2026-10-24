24 giờ giải bài toán của Grab, sinh viên học cách thích ứng

Các đội thi lần lượt trình bày các ý tưởng và phản biện trong đêm chung kết Grab The Beyond 2026



Đêm chung kết Grab The Beyond 2026 vừa được Western Sydney Vietnam và Grab Sinh viên tổ chức, quy tụ bốn đội thi xây dựng các giải pháp kinh doanh thực tế. Trên hành trình đến với trận chung kết, các sinh viên đã trải qua rất nhiều thử thách thú vị.



Một bài toán mới, 24 giờ tìm cách giải

Sinh viên ngồi trên ghế giảng đường 3 - 4 năm để lĩnh hội kiến thức, tuy nhiên ngay trong chính khoảng thời gian ấy, các yêu cầu công việc vẫn không ngừng thay đổi.



Theo Báo cáo Tương lai việc làm 2025 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, các doanh nghiệp được khảo sát dự báo khoảng 39% kỹ năng hiện có của người lao động sẽ thay đổi hoặc trở nên lỗi thời trong giai đoạn 2025 - 2030.

Tại Việt Nam, báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế công bố tháng 4.2026 nhận định AI tạo sinh có thể làm thay đổi các nhiệm vụ trong công việc. Do vậy, với sinh viên, điều cần chuẩn bị là khả năng học hỏi nhanh và liên tục thích nghi với các bài toán mới.

Trong cuộc thi Grab The Beyond 2026, các thí sinh cũng đã được đặt trước một thử thách bất ngờ và buộc phải tìm lời giải chỉ trong 24 giờ.

Trước đêm chung kết, Top 4 nhận bài toán mới tại Networking Day ở văn phòng Grab và có 24 giờ để chuẩn bị giải pháp. Đến đêm thi ngày 18.10, các đội trình bày phương án, đặt câu hỏi và trả lời phản biện theo từng cặp.

Thử thách về Grab Đu Concert đặt ra tình huống đông người cần về nhà sau đêm nhạc. Nhiều người có nhu cầu đặt xe chưa chắc đón. Tài xế có đến được không, khách đứng chờ ở đâu, hai bên tìm thấy nhau bằng cách nào?

Với ngân sách 100.000 USD, các đội phải xây dựng chiến lược thúc đẩy tăng trưởng tổng thể cho nền tảng Grab Đu Concert, xác định những hướng triển khai cần ưu tiên và cách phân bổ nguồn lực phù hợp. Tại đêm chung kết Grab The Beyond 2026, các đội trình bày phương án trước khi bước vào phần tranh biện trực tiếp theo từng cặp, lần lượt đặt câu hỏi và bảo vệ lập luận của mình.

Các sinh viên trưởng thành sau hành trình với Grab The Beyond 2026

Biết xem lại kế hoạch, sẵn sàng học cách làm mới

Nhiều giải pháp ấn tượng đã được các nhóm sinh viên trình bày. Đội Big3, gồm các sinh viên Lê Triệu Vỹ, Phan Thị Như Quỳnh và Phạm Minh Khuê, đề xuất hướng mỗi nhóm fan của các nghệ sĩ trong concert sẽ có mã riêng để người dùng liên kết với tài khoản Grab. Các chuyến Grab hợp lệ trong thời gian concert được ghi nhận cho nhóm fan. Nhóm có điểm cao sẽ có thể được nhận tài trợ cho hoạt động của cộng đồng fan.

Trong khi đó, đội Iphone 18, gồm các sinh viên Nguyễn Hoàng An, Trần Đình Thảo Linh và Đinh Nhật Đông Nghi, tập trung vào giải quyết đường về sau sự kiện. Với những show có quy mô lớn, nhóm đề xuất kết hợp với ban tổ chức để cho khách xe đặt chiều về ngay khi mua vé. Họ sẽ nhận mã và cổng ra theo khu vực ghế, rồi đến làn đón được bố trí. Với show nhỏ, ứng dụng hướng dẫn khách đến điểm đón và ghép xe qua GrabNow.

"Nhóm chúng mình muốn khách biết mình cần ra cổng nào, đến đâu và lên xe bằng cách nào. Để làm được, kế hoạch phải tính cả giờ tài xế tập kết, khoảng cách từ cổng đến điểm đón và người hướng dẫn. Nếu giờ kết thúc thay đổi, cách bố trí xe cũng phải điều chỉnh theo", sinh viên Trần Đình Thảo Linh chia sẻ.

Anh Thiềm Quang Huy, giám đốc Media tại Grab Việt Nam và là giám khảo chung kết, ấn tượng nỗ lực của các đội khi tiếp cận bài toán mới trong thời gian ngắn. Nhận xét với các nhóm sinh viên, anh đánh giá cao sự tự tin của nhiều sinh viên ở phần trình bày và tranh luận, cùng cách các bạn vận dụng góc nhìn của người dùng trẻ để đề xuất giải pháp cho doanh nghiệp.

TS Douglas Monroe Foster, Hiệu trưởng Western Sydney Vietnam, chia sẻ tại đêm chung kết Grab The Beyond 2026



TS Douglas Monroe Foster, Hiệu trưởng Western Sydney Vietnam, đánh giá cao quá trình sinh viên các đội đã cùng nhau cộng tác trong suốt cuộc thi. Từ phát triển ý tưởng, tập hợp thành đề án đến trình bày, các bạn có cơ hội rèn giao tiếp, làm việc nhóm và tư duy đổi mới.



Theo ông, để đưa bài làm chung đến lúc hoàn thành, sinh viên phải giải thích ý mình, lắng nghe người khác và kiên nhẫn khi phối hợp. Theo đuổi nhiệm vụ trong khi vẫn duy trì học tập còn thử thách sức bền. Ông khuyến khích những điều sinh viên học được sẽ tiếp tục có giá trị sau cuộc thi.

Grab The Beyond 2026 là cuộc thi sáng tạo với công nghệ trong kinh doanh, dành cho sinh viên UEH, UEH.ISB, Western Sydney Vietnam và Global Pathways. Cuộc thi có 3 vòng, chọn Top 10 vào bán kết và Top 4 tranh tài tại đêm chung kết ngày 18-10-2026.

Ngoài giải thưởng hiện kim, quán quân cuộc thi sẽ được vào thẳng vòng phỏng vấn cuối để ứng tuyển thực tập tại Grab Việt Nam và Talent Connect Plus. Á quân có quyền lợi tương tự tại Talent Connect Plus. Quán quân còn được lựa chọn học bổng 100% khóa ôn tập Kế toán tài chính ACCA FA/F3 hoặc khóa ôn tập chuyên môn CIM Level 4.

Cử nhân Western Sydney là chương trình liên kết được triển khai thông qua quan hệ hợp tác đào tạo giữa Đại học Western Sydney (Úc), Trường Tài năng UEH.ISB và Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). Sinh viên có thể theo học các chương trình cử nhân Kinh doanh, Truyền thông và Khoa học dữ liệu ứng dụng, nhận bằng do Đại học Western Sydney cấp khi đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp.

Bên cạnh chương trình học, Western Sydney Việt Nam chú trọng kết nối với doanh nghiệp thông qua các dự án thực tế, hoạt động hướng nghiệp và cuộc thi giải quyết bài toán kinh doanh.