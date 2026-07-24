24 giờ khó quên của hàng chục nghìn người hâm mộ bóng đá

Trong không gian ngập tràn năng lượng của ngày hội chung kết FIFA World Cup 2026™, Coca-Cola đã có một hành trình đồng hành cùng người hâm mộ, dệt nên một đêm bùng nổ, biến trái bóng tròn thành điểm kết nối, mở ra vô vàn trải nghiệm chưa từng có.

Một ngày dành trọn cho những điều "chưa từng": Rạp hát ngàn sao và chiếc màn hình LED khổng lồ

Ngay từ sáng ngày 19.7, từng nhóm bạn trẻ, gia đình khoác trên mình những bộ áo đấu của Argentina và Tây Ban Nha, mang theo đầy đủ phụ kiện cổ vũ đổ về Công viên Bờ sông Sài Gòn, chuẩn bị cho một ngày đầy những trải nghiệm bùng nổ.

Không gian ấy càng trở nên choáng ngợp hơn khi Coca-Cola chuẩn bị sẵn hệ thống màn hình LED khổng lồ có tổng diện tích lên tới 1.000 m2 với hình ảnh sắc nét đến từng đường bóng lăn.

Họ có mặt ở đó không chỉ để xem một trận bóng mà còn để tận hưởng cả một hành trình kết nối kéo dài đến sáng hôm sau: từ các trò chơi vận động để giao lưu cùng cộng đồng đam mê bóng đá, không gian ẩm thực, sân khấu âm nhạc hoành tráng đến Camping Zone - nơi người tham dự có thể dựng lều, nghỉ ngơi và chờ đợi trận chung kết theo cách hoàn toàn khác những đêm xem bóng đá tại nhà.

"24H trọn vẹn cảm xúc", ghi dấu những rung động chân thật nhất

Với bóng đá, không gì là không thể. Argentina - những nhà đương kim vô địch mùa giải trước với huyền thoại Lionel Messi mang theo nhiều kỳ vọng của người hâm mộ khuất phục trước một Tây Ban Nha dũng mãnh. Hơn 120 phút thi đấu căng thẳng, không ít lần người hâm mộ "dậy sóng" trước mỗi pha tấn công đầy bứt phá của cầu thủ 2 đội. Niềm nhiệt huyết của những fan bóng đá Việt còn được cảm nhận rõ rệt khi những tiếng xuýt xoa vang lên khắp trong đám đông cùng những tình huống nguy hiểm.

Khi bóng đá trở thành sợi dây kết nối, mở ra những trải nghiệm có một-không-hai

5 giờ 2 phút, bầu trời bên kia sông Sài Gòn bắt đầu sáng dần lên, trận chung kết chính thức khép lại. Sau một ngày với nhiều hoạt động từ vui chơi, ca hát, ăn uống và hơn 120 phút căng thẳng theo dõi trận đấu, những gương mặt cháy hết mình vì bóng đá có phần mệt mỏi hơn vẫn chưa vội rời đi.

Ở "24H trọn vẹn cảm xúc cùng Coca-Cola" tiếp tục là một người kết nối khi tạo ra không gian để người hâm mộ bóng đá được xem, được sống và được chia sẻ cùng cộng đồng. Với nhiều hoạt động được tạo ra, thương hiệu vẫn ghi điểm trong lòng người yêu bóng đá Việt Nam bởi những khoảnh khắc rất đỗi bình dị, đời thường. Đó là hình ảnh cả gia đình cùng nhau tham gia lễ hội, một người lạ chẳng còn cô đơn giữa biển người chung niềm đam mê, một nhóm người xa lạ bước vào sự kiện mà không biết nhau, rồi rời đi với ảnh chụp chung và những lời hẹn mới.

Thanh xuân trọn vẹn không được đo bằng số năm tháng bạn đã đi qua, mà ở số lần bạn dám trải nghiệm những điều 'chưa từng' trong đời. Sự kiện "24H trọn vẹn cảm xúc cùng Coca-Cola" phối hợp VTV tổ chức đã chính thức khép lại cùng hồi còi mãn cuộc của trận chung kết FIFA World Cup 2026™, nhưng với hàng chục nghìn fan bóng đá có mặt tại Công viên Bờ sông Sài Gòn đêm hôm ấy, trong lòng mỗi người lại thêm một dấu mốc thanh xuân không thể nào quên.

Những hình ảnh ấy tạo nên tinh thần bóng đá nguyên bản và trọn vẹn nhất, trở thành nguồn cảm hứng để mỗi người bước ra khỏi nhịp sống quen thuộc, mạnh dạn thử một điều chưa từng và kết nối với những con người mình chưa từng gặp.