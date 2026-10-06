24 năm đưa vốn chính sách về gần người dân Đô Lương

Từ đồng vốn nhỏ đến dư nợ 1.000 tỉ đồng

Nhân kỷ niệm 24 năm thành lập NHCSXH (4.10.2002 - 4.10.2026), ông Hoàng Xuân Thủy, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An, cho biết Phòng giao dịch NHCSXH Đô Lương là đơn vị thứ 5 của tỉnh đạt mốc tổng dư nợ trên 1.000 tỉ đồng, với hơn 10.000 khách hàng còn dư nợ.

Con số này cho thấy quy mô của tín dụng chính sách đã thay đổi đáng kể sau hơn hai thập niên hoạt động tại vùng đất Đô Lương. Từ địa bàn huyện trước đây rộng khoảng 35.000 ha, sau sắp xếp đơn vị hành chính, nguồn vốn chính sách hiện được triển khai trên 6 xã mới thuộc tỉnh Nghệ An.

Theo ông Lê Quang Hiếu, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Đô Lương, ngay từ khi thành lập theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP, đơn vị xác định đưa vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu là nhiệm vụ trọng tâm.

Phòng giao dịch NHCSXH Đô Lương tổ chức phiên giao dịch giải ngân tại xã

Đến ngày 30.9.2026, đơn vị triển khai 15 chương trình tín dụng, tổng dư nợ đạt 1.003 tỉ đồng, tăng mạnh so với mức 557 tỉ đồng cuối năm 2022. Toàn địa bàn có 9.711 khách hàng còn dư nợ, với 14.307 món vay; bình quân dư nợ hơn 102 triệu đồng/khách hàng.

Trong tổng nguồn vốn, chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo có dư nợ lớn nhất, đạt 314,1 tỉ đồng. Đây là nguồn lực giúp các hộ tiếp tục củng cố sinh kế, hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Chương trình cho vay giải quyết việc làm có dư nợ hơn 205 tỉ đồng, hỗ trợ người dân đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm tại chỗ. Trong khi đó, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường có dư nợ 195,2 tỉ đồng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Tín dụng chính sách cũng dành nguồn lực cho những nhu cầu an sinh thiết yếu khác. Hơn 49 tỉ đồng được cho vay học sinh, sinh viên; trên 39 tỉ đồng cho vay nhà ở theo Quyết định 100 và hơn 1,6 tỉ đồng hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 33 của Chính phủ.

Những nhóm yếu thế cũng được tiếp cận vốn để có cơ hội ổn định cuộc sống, trong đó có 528 triệu đồng cho người chấp hành xong án phạt tù và 300 triệu đồng cho người sau cai nghiện.

Hiệu quả của dòng vốn được phản ánh qua những thay đổi về kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở Đô Lương giảm còn 1,21%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 81 triệu đồng/năm và 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Dòng vốn đi cùng những sinh kế cụ thể

Với CCB Nguyễn Xuân Thìn ở xóm Tân Thịnh, xã Bạch Ngọc, vốn vay giải quyết việc làm đã trở thành nguồn lực để mở xưởng sửa chữa máy móc, xe vận tải phục vụ sản xuất nông nghiệp. Mô hình không chỉ tạo thu nhập ổn định cho gia đình mà còn tạo việc làm cho 5 lao động tại địa phương.

Tín dụng chính sách hỗ trợ người dân Đô Lương phát triển sản xuất kinh doanh

Tại xóm Thuận Phú, xã Thuần Trung, ông Nguyễn Thế Tuyên sử dụng vốn vay dành cho hộ nghèo để phát triển chăn nuôi trâu, bò sinh sản. Từ nguồn vốn ban đầu, gia đình từng bước ổn định cuộc sống, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn.

Ở xã Đô Lương, Hội Phụ nữ triển khai mô hình "Tổ tiết kiệm và vay vốn theo hướng bền vững gắn với sinh hoạt cộng đồng" tại xóm Lưu Diên với 29 thành viên. Mô hình tạo điều kiện để hội viên tiếp cận vốn, đầu tư thâm canh, chăn nuôi vỗ béo trâu bò và hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.

Đằng sau những khoản vay ấy là mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và đội ngũ cán bộ ngân hàng bám sát cơ sở. Đây là cách để nguồn vốn được đưa đến gần người dân, đồng thời theo dõi việc sử dụng vốn và kịp thời hỗ trợ khi người vay gặp khó khăn.

Giữ dòng vốn không gián đoạn

Một trong những thách thức lớn gần đây là việc sắp xếp lại đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Địa bàn trước đây có 32 đơn vị cấp xã, nay còn 6 xã mới. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng chính sách tại Đô Lương vẫn được duy trì.

Ông Lê Quang Hiếu cho biết đơn vị giữ nguyên mạng lưới các điểm giao dịch xã, tiếp tục tổ chức giao dịch theo lịch đã duy trì trước khi sắp xếp. Đồng thời, Phòng giao dịch phối hợp với UBND các xã mới để giải quyết việc xác nhận hồ sơ vay vốn, thủ tục ủy quyền và các vấn đề phát sinh, hạn chế xáo trộn đối với người dân.

"Dù tên gọi đơn vị hành chính có thay đổi, dòng vốn chính sách vẫn được bảo đảm vận hành đều đặn, thông suốt. Mọi giao dịch từ khi sáp nhập đến nay được tổ chức đúng lịch, đồng vốn được đến tận nơi, bảo đảm quyền lợi của người dân không bị xáo trộn", ông Hiếu cho biết.

Suốt 24 năm, từ những chương trình tín dụng ban đầu đến hệ thống 15 chương trình hiện nay, dòng vốn chính sách ở Đô Lương đã mở rộng cả về quy mô và đối tượng thụ hưởng. Từ hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động cần vốn sản xuất đến học sinh, sinh viên và những người yếu thế, mỗi chương trình đáp ứng một nhu cầu cụ thể của đời sống.

Thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH Đô Lương tiếp tục thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới; mở rộng quy mô tín dụng, tăng cường kiểm tra sử dụng vốn và đẩy mạnh chuyển đổi số, trong đó có giải ngân, chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản thanh toán của người vay.

Sau 24 năm, giá trị của tín dụng chính sách ở Đô Lương không chỉ nằm ở con số dư nợ 1.003 tỉ đồng. Đó còn là những xưởng sửa chữa có thêm việc làm, những đàn trâu bò giúp hộ nghèo ổn định sinh kế, những gia đình có điều kiện cho con tiếp tục học tập và những người từng đứng trước nhiều khó khăn có thêm cơ hội bắt đầu lại.

Dòng vốn ấy, nếu tiếp tục được giữ thông suốt và đến đúng người, sẽ tiếp tục là một nguồn lực quan trọng để người dân Đô Lương phát triển kinh tế, giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống.