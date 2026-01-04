24 năm kiến tạo chất lượng y tế vì người bệnh

Thành lập năm 2002, trong bối cảnh mô hình bệnh viện tư nhân còn mới mẻ tại Đà Nẵng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã từng bước khẳng định vị thế bằng chiến lược phát triển bền vững, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, song song với đào tạo đội ngũ chuyên môn và chuẩn hóa quy trình quản lý, vận hành.

Qua từng giai đoạn, bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Đến nay, Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe quen thuộc, đáng tin cậy của người dân Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây nguyên, tiếp nhận hàng triệu lượt người bệnh mỗi năm.

Toàn cảnh Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng sau khi cải tạo, nâng cấp ẢNH: H.M

Cùng với sự phát triển của y học hiện đại, Hoàn Mỹ Đà Nẵng đẩy mạnh đầu tư công nghệ y tế, triển khai các kỹ thuật nội soi tiên tiến, phẫu thuật - thủ thuật ít xâm lấn, điều trị can thiệp và chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao, hướng đến mô hình chăm sóc toàn diện theo chuẩn quốc tế. Những bước tiến này giúp người bệnh được tiếp cận các phương pháp điều trị hiệu quả ngay tại địa phương, giảm thiểu nhu cầu chuyển tuyến xa và rút ngắn thời gian hồi phục.

Lấy người bệnh làm trung tâm

Trong suốt quá trình phát triển, "lấy người bệnh làm trung tâm" luôn là định hướng xuyên suốt trong mọi chiến lược phát triển của bệnh viện. Từ cải tạo không gian điều trị, ứng dụng công nghệ số trong quy trình khám chữa bệnh, đến nâng cao năng lực chuyên môn và thái độ phục vụ của đội ngũ y tế, tất cả đều hướng đến mục tiêu mang lại trải nghiệm chăm sóc "an toàn - thuận tiện - minh bạch - nhân ái" cho người bệnh.

Song song với hoạt động chuyên môn, bệnh viện tích cực triển khai các chương trình trách nhiệm xã hội như khám bệnh từ thiện, sàng lọc tim miễn phí cho trẻ em, truyền thông - giáo dục sức khỏe cộng đồng và đồng hành cùng các chương trình chăm sóc sức khỏe do TP.Đà Nẵng phát động, góp phần nâng cao nhận thức và chất lượng sống của người dân địa phương.

Bước sang năm thứ 24, bệnh viện tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, tập trung đầu tư hạ tầng và công nghệ y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu và mở rộng hợp tác quốc tế, hướng đến trở thành điểm đến y tế uy tín tại khu vực miền Trung.

Trên nền tảng đã được xây dựng, Hoàn Mỹ Đà Nẵng khẳng định tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng, kiên định theo đuổi sứ mệnh: "Vì một cuộc sống khỏe mạnh hơn cho cộng đồng" trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đón nhận chứng nhận chất lượng quốc tế ACHSI ẢNH: H.M