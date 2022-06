25 năm truyền thống Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn: tự hào và phát triển

Chặng đường 25 năm chặng đường vinh quang và tự hào

Ngày 2.6, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết, ngày 31.5 vừa qua, tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đơn vị đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày Truyền thống BSR (31.5.1997 - 31.5.2022). Tại buổi lễ có bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; ông Bùi Minh Tiến - Ủy viên BTV Đảng ủy, thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; cùng các ngành, các cấp của Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn dầu khí Việt Nam và đặc biệt là những cán bộ lãnh đạo, cán bộ hưu trí của Công ty và các đơn vị tiền thân - những người đã đóng góp tâm sức và trí tuệ của mình trên chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển BSR.

Chặng đường đầy tự hào ấy có sự đóng góp của biết bao nhiêu thế hệ, đổ cả tuổi thanh xuân để xây dựng Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn. Nói về chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển của BSR, một chặng đường đầy vinh quang và tự hào, ông Nguyễn Văn Hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BSR nhấn mạnh, đây là chặng đường dài đầy khó khăn, vất vả nhưng rất đỗi vinh quang. Các thế hệ lãnh đạo và người lao động công ty luôn tự hào về chiến lược đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về định hướng xây dựng NMLD Dung Quất; tự hào về sự cố gắng, nỗ lực hết mình của tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty qua các thời kỳ trong suốt quá trình khảo sát, xây dựng, chạy thử và vận hành Nhà máy. "Tự hào về người lao động BSR đã làm chủ công nghệ, sản xuất ra các sản phẩm đạt chất lượng, được người tiêu dùng tin tưởng và đánh giá cao”, ông Hội nói

Ôn lại một thời, BSR không thể nào quên dấu mốc ấn tượng là ngày 22.2.2009, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã xuất bán dòng sản phẩm thương mại đầu tiên. Từ ngày đầu ấy đến nay, BSR đã đạt được những con số rất ấn tượng: sản lượng sản xuất và tiêu thụ lần lượt đạt là 79,59 triệu tấn và 79,29 triệu tấn sản phẩm các loại. Tổng doanh thu đạt trên 1,29 triệu tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 187.000 tỉ đồng (tương đương trên 8,05 tỉ USD, gấp 2,68 lần tổng mức đầu tư dự án).

Tính đến tháng 5 này, các chỉ số sản xuất kinh doanh chính của BSR đều vượt kế hoạch đề ra: sản lượng sản xuất và tiêu thụ lần lượt đạt 2,84 triệu tấn và 2,75 triệu tấn sản phẩm (đạt lần lượt 44% và 42% KH năm); doanh thu đạt trên 65.000 tỉ đồng (đạt 72% kế hoạch năm); nộp ngân sách Nhà nước đạt hơn 7.200 tỉ đồng (đạt 73% KH năm); lợi nhuận sau thuế ước đạt 6.764 tỉ đồng, vượt xa kế hoạch được giao.

Với những thành quả lao động trên chặng đường 25 năm qua, BSR vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành trung ương, tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các tổ chức kinh tế trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhì, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và công nghệ, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Giải Vàng chất lượng quốc gia, Sách Vàng sáng tạo Việt Nam...

Nghĩa tình với Quảng Ngãi: hỗ trợ 253 tỉ đồng cho an sinh xã hội

Đối với tỉnh Quảng Ngãi, NMLD Dung Quất đã "nâng cấp" miền đất nghèo khó vùng phía đông H.Bình Sơn thành vùng đất đầy sức sống như hôm nay. Không chỉ vậy, NMLD Dung Quất còn sống nghĩa tình với đất Quảng Ngãi anh hùng. Đơn vị không chỉ là nguồn thu ngân sách lớn cho tỉnh Quảng Ngãi, tạo việc làm cho hàng trăm con em người Quảng Ngãi, mà còn góp phần không nhỏ đến việc cải thiện điều kiện, nâng cao đời sống, thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt tại các địa phương, địa bàn gắn liền trực tiếp với Nhà máy. “Chúng ta - những người thợ Lọc dầu Dung Quất luôn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, tham gia công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, triển khai Đề án trồng 1 triệu cây xanh tại tỉnh giai đoạn 2021 - 2025... Theo đó, BSR đã đóng góp cho công tác an sinh xã hội hơn 500 tỉ đồng, trong đó hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi khoảng 253,28 tỉ đồng”, ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch HĐQT BSR cho biết.





Bằng tình yêu và trách nhiệm, BSR còn xây dựng và lan tỏa văn hóa BSR, với hệ giá trị cốt lõi “Chính trực - Chuyên nghiệp - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả”. Người lao động BSR không ngừng say mê nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến và đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng cấp nhà nước và cấp quốc gia, cấp tỉnh Quảng Ngãi và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Ông Hội cho rằng, đó là "những đóng góp không thể nào đong đếm được trong suốt 25 năm qua", nên mới có các thế hệ người lao động dầu khí đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân vì sự nghiệp xây dựng NMLD Dung Quất. Nó đã tiếp thêm ngọn lửa đam mê, sáng tạo để đưa BSR bước tiếp những chặng đường phía trước thành công hơn nữa, góp phần vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ông Bùi Minh Tiến, thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí cũng đánh giá BSR là một trong những đơn vị chủ lực của ngành dầu khí, là trụ cột của ngành Lọc hóa dầu Việt Nam. Ông Tiến cũng đề nghị khẩn trương xây dựng chiến lược, trọng tâm phát triển của BSR đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045 làm định hướng triển khai xuyên suốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh. BSR cần chủ động, linh hoạt trong công tác tiêu thụ sản phẩm phù hợp với nhu cầu, điều kiện, xu hướng thị trường và năng lực sản xuất, tồn trữ của BSR…

Ông Võ Phiên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, 25 năm qua là thời gian của một sự phấn đấu, nỗ lực của tập thể BSR cho sự phát triển của ngành dầu khí, của tỉnh Quảng Ngãi cũng như đất nước. "Sự phát triển của BSR gắn liền với sự phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi. Sự phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi tăng trưởng nhanh hay chậm phụ thuộc nhiều vào BSR. Vì vậy, tỉnh Quảng Ngãi sẽ luôn đồng hành cùng BSR và có trách nhiệm với nhiệm vụ đó". ông Phiên chia sẻ.