25 phút đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân: Chủ quán phở ‘khó ngủ’ vì hạnh phúc

Trưa 24.4, quán phở Lý Quốc Sư trên phố Đinh Liệt (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) bỗng đông khách hơn thường lệ. Trong không gian chưa đầy 20 m², chỉ đủ kê vỏn vẹn 5 chiếc bàn nhưng thực khách vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, cũng không ai tỏ ra sốt ruột vì sự chật chội.

Khách đến quán phở Lý Quốc Sư trên phố Đinh Liệt rất đông

Giữa dòng khách ấy, dễ dàng bắt gặp nhiều gương mặt là khách du lịch nước ngoài. Họ tìm đến quán sau khi biết nơi đây vừa đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng phu nhân Kim Hae Kyung dùng bữa tối 23.4.

Chỉ sau một đêm, quán phở nhỏ giữa lòng phố cổ bỗng trở thành điểm đến đặc biệt. Thực khách đến không chỉ để ăn, mà còn để trải nghiệm hương vị đã từng "ghi dấu" trong bữa ăn của một nguyên thủ quốc gia.

"Lượng khách sáng nay đông đột biến khiến quán phải làm việc hết công suất để phục vụ", anh Thiều Văn Mùi, 35 tuổi, chủ quán phở, hạnh phúc chia sẻ.