25 thức ăn nhanh 'gây tranh cãi nhất' mọi thời đại, nhiều món có ở Việt Nam

Mang đến sự kết hợp thuận tiện không thể phủ nhận giữa tốc độ và khả năng chi trả, khái niệm thức ăn nhanh đã hình thành nên một số thương hiệu lớn nhất, sinh lợi nhất và phổ biến nhất trên thế giới.



Tại Mỹ, thức ăn nhanh đóng vai trò quan trọng trong hơn một thế kỷ qua. Biểu tượng của thức ăn nhanh là những chiếc bánh mì kẹp thịt như Big Mac và Whopper cũng đã ăn sâu vào cơ cấu văn hóa đại chúng Mỹ.

Bánh mì Subway nằm trong số những món ăn nhanh gây tranh cãi ẢNH: NYP

Tuy nhiên, nhiều tranh cãi về thức ăn nhanh phát triển theo thời gian và trở thành "truyền thuyết đô thị". Chẳng hạn vụ kiện tụng và những lời thì thầm cáo buộc thịt bò của Taco Bell hoàn toàn không phải là thịt bò; cáo buộc "nhiều hóa chất" khiến bánh mì Subway dai hơn bình thường…

Cũng có những tin đồn sai sự thật như KFC từng phục vụ món chuột chiên giòn nhưng cũng có không ít những tranh cãi nhận được sự đồng tình của đa số.

Các chuyên gia tại Ăn cái này, không phải cái kia! đã tổng hợp các dữ liệu khác nhau và công bố danh sách 25 món ăn nhanh "gây tranh cãi nhất" mọi thời đại, chủ yếu dựa vào chất lượng dinh dưỡng, vệ sinh thực phẩm...

McDonald's Chicken Nuggets, món ăn nổi danh cũng nằm trong danh sách này. Đội ngũ của trang web giải thích rằng, món dễ ăn bị chỉ trích vô số lần vì được cho là không chứa nhiều thịt gà.

Viên thịt gà ẢNH: NYP

Tin đồn không có một lượng lớn thịt gà trong mỗi chiếc McNugget xuất hiện từ khoảng 15 năm trước, khi một hình ảnh lan truyền trên mạng mô tả một đống lớn chất nhờn màu hồng hoặc chất nhờn được cho là "gia cầm được tách bằng máy móc được sử dụng để tạo McNuggets". Kể từ đó, McDonald's đã phải nỗ lực rất nhiều để bác bỏ tính hợp lệ của tuyên bố này.

Các mặt hàng gây tranh cãi khác còn bao gồm cà phê đá Starbucks, bị chỉ trích sau khi một cuộc điều tra của BBC tiết lộ, vi khuẩn Coliforms có trong đồ uống - được cho là xuất phát trong máy làm đá.

Danh sách cụ thể của 25 món ăn nhanh theo thứ tự bao gồm: McDonald's McNuggets; Chick-fil-A's Cauliflower Sandwich; Starbucks' Iced Coffee; McDonald's McLean Deluxe; KFC's Nail Polish; Subway's Footlong; Burger King's Satisfries; McDonald's Cardi B & Offset Meal; Taco Bell's Black Jack Taco; Arby's Brown Sugar Bacon; Burger King's A1 Halloween Whopper; Panera Bread's Charged Lemonade; McDonald's McAfrika; Long John Silver's Big Catch Meal; Starbucks' Oleato Coffee; McDonald's Hula Burger; Jack in the Box's Frings; McDonald's Fries; McDonald's Szechuan Sauce; Burger King's Super Seven Incher; McDonald's McDLT; A&W's 1/3 Pound Burger; Jack in the Box's Teriyaki Bowls; McDonald's Coffee; Jack in the Box's Monster Burger.