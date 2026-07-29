250 nhà khoa học hàng đầu thế giới dự Hội thảo khoa học quốc tế UEH ELG 2026





Các nghiên cứu tại ELG 2026 góp thêm cơ sở khoa học cho hoạch định chính sách và phát triển bền vững, tạo dấu ấn học thuật trong năm kỷ niệm 50 năm thành lập UEH.

Hội thảo ELG 2026 là một trong những hội thảo khoa học quốc tế trọng điểm của Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)

Những bài toán phát triển cần lời giải từ nhiều lĩnh vực

Diễn ra trong hai ngày 28 - 29.7.2026, ELG 2026 do Trường Kinh tế, luật và quản lý nhà nước UEH tổ chức, quy tụ 177 nghiên cứu tại 44 phiên thảo luận cùng ba phiên toàn thể của 250 học giả quốc tế. Đây là lần thứ tư ELG được tổ chức, tiếp nối nền tảng học thuật và mạng lưới nghiên cứu được xây dựng qua các kỳ hội thảo trước.

Với chủ đề "Bền vững hệ thống: Phân tích và thiết kế chính sách trong kỷ nguyên của những chuyển đổi đa tầng" (Systemic Sustainability: Analysis and Policy Design in the Age of Multiple Transitions), ELG 2026 đặt các vấn đề phát triển trong mối quan hệ giữa kinh tế, pháp luật, thể chế, công nghệ và xã hội.

Cách tiếp cận này xuất phát từ thực tế các chuyển đổi ngày nay không diễn ra riêng lẻ. GS-TS Sử Đình Thành, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo UEH, cho rằng: "Thế giới đang cùng lúc trải qua nhiều chuyển đổi đan xen, từ số hóa, biến đổi khí hậu đến bất định địa chính trị và cải cách thể chế. Những thách thức này khó có thể được giải quyết bởi một chuyên ngành đơn lẻ. Từ yêu cầu đó, ELG 2026 kết nối các nhà kinh tế, học giả pháp lý, chuyên gia chính sách và nhà nghiên cứu từ nhiều lĩnh vực để cùng trao đổi bằng chứng, phương pháp và những cách tiếp cận mới".

Các nhà khoa học tham gia hội thảo ELG 2026

177 nghiên cứu cùng giải những bài toán phát triển mới

Các công trình tại ELG 2026 trải rộng từ kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, tài chính công, ESG, tài chính khí hậu đến quản trị, chính sách công, pháp luật, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Sự giao thoa giữa các lĩnh vực giúp những vấn đề như phát triển vùng, tài chính bền vững, quản trị dữ liệu hay cải cách thể chế được xem xét đồng thời từ góc độ kinh tế, xã hội, pháp lý, quản trị và công nghệ.

Bên cạnh quy mô và sự đa dạng về chủ đề, chất lượng học thuật của ELG 2026 còn được thể hiện qua cơ chế công bố và phát triển nghiên cứu sau hội thảo. Các bài viết được chấp nhận được xuất bản trong kỷ yếu tóm tắt có mã số ISBN; những nghiên cứu xuất sắc có cơ hội được xem xét đăng trên hai tạp chí thuộc Scopus Q1 gồm: Journal of Asian Business and Economic Studies và Journal of Economics, Finance and Administrative Science.

Hai giải thưởng CELG Best Paper Awards và CELG Young Researcher Paper Awards cũng được trao nhằm ghi nhận các công trình nổi bật và khuyến khích thế hệ nghiên cứu trẻ, đặc biệt là các nhà nghiên cứu dưới 40 tuổi. Qua đó, hội thảo tạo thêm điều kiện để các công trình tiếp tục được phản biện, hoàn thiện và tham gia sâu hơn vào mạng lưới nghiên cứu quốc tế.

Từ phát triển vùng đến AI: Những gợi mở cho chính sách

Điểm nhấn về chiều sâu học thuật của ELG 2026 đến từ ba phiên toàn thể, mang đến những gợi mở đáng chú ý về phát triển vùng, thiết kế pháp luật và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích kinh tế.

Từ Đại học Princeton (Hoa Kỳ), GS Leonard Wantchekon tiếp cận bài toán chênh lệch phát triển giữa các vùng theo hướng "đưa cơ hội đến với người dân", thay vì để di cư trở thành con đường chính để người dân tiếp cận cơ hội. Dựa trên các nghiên cứu định lượng tại Benin, Cameroon và Mali, ông cho rằng đầu tư hạ tầng cần song hành với nâng cao năng lực nghiên cứu địa phương và cải cách các thể chế phi chính thức.

Ở góc độ pháp luật, PGS Ermal Frasheri từ Trường Luật (Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc) đề xuất nhìn pháp luật như một dạng "kiến trúc" của hệ thống quản trị. Theo đó, pháp luật không chỉ được sử dụng để điều chỉnh những vấn đề đã phát sinh mà cần tham gia ngay từ quá trình thiết kế cách một hệ thống vận hành và thích ứng. Đặc biệt, khoảng cách giữa "luật trên giấy" và "luật trong thực tiễn" là yếu tố cần được tính đến khi thiết kế và thực thi chính sách.

Trong khi đó, GS Serguei Maliar từ Đại học Santa Clara, đồng thời là nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Viện Hoover (Đại học Stanford), đưa trí tuệ nhân tạo vào phân tích các mô hình kinh tế động. Phần mềm học sâu mã nguồn mở được ông giới thiệu có khả năng xử lý những mô hình nhiều chiều vốn khó giải quyết bằng phương pháp truyền thống, qua đó mở ra khả năng hỗ trợ dự báo và phân tích chính sách của các ngân hàng trung ương.

GS Serguei Maliar trình bày tại hội thảo

Từ phát triển vùng, thiết kế thể chế đến AI trong mô hình kinh tế, các góc nhìn tại ELG 2026 cho thấy tri thức học thuật có thể đóng góp cho thực tiễn bằng nhiều cách: cung cấp bằng chứng cho quá trình ra quyết định, gợi mở cách tiếp cận mới và phát triển các công cụ hỗ trợ phân tích, dự báo. Qua quá trình trao đổi và phản biện, những kết quả nghiên cứu cũng có thêm cơ hội được tiếp tục phát triển thành các hàm ý và sáng kiến phục vụ kinh tế - xã hội.

Chuỗi hội thảo khoa học quốc tế trọng điểm hướng đến 50 năm thành lập UEH Hội thảo Resilience by Technology and Design (RTD 2026): Diễn ra từ 15 - 20.7.2026, kết nối công nghệ, thiết kế và các bài toán phát triển tại TP.HCM, ĐĐBSCL và Khánh Hòa.

Diễn ra từ 15 - 20.7.2026, kết nối công nghệ, thiết kế và các bài toán phát triển tại TP.HCM, ĐĐBSCL và Khánh Hòa. Hội thảo quốc tế về kinh tế, luật và quản lý (ELG 2026): Diễn ra từ ngày 28 - 29.7.2026, tập trung vào bền vững hệ thống, phân tích và thiết kế chính sách trong bối cảnh những chuyển đổi đa tầng.

Diễn ra từ ngày 28 - 29.7.2026, tập trung vào bền vững hệ thống, phân tích và thiết kế chính sách trong bối cảnh những chuyển đổi đa tầng. Hội nghị Khoa học châu Á lần thứ 7 về kinh doanh và kinh tế (The 7th Asian Conference on Business and Economic Studies - ACBES 2026): Diễn ra ngày 3 - 4.8.2026, mở rộng đối thoại học thuật quốc tế về kinh doanh và kinh tế trong bối cảnh AI, phát triển bền vững và những chuyển động của kinh tế toàn cầu.

Diễn ra ngày 3 - 4.8.2026, mở rộng đối thoại học thuật quốc tế về kinh doanh và kinh tế trong bối cảnh AI, phát triển bền vững và những chuyển động của kinh tế toàn cầu. Hội thảo q uốc tế về kinh doanh và phát triển bền vững (International Conference on Business and Sustainability - ICBS 2026): Diễn ra ngày 27 - 28.8.2026, với trọng tâm kiến tạo giá trị bền vững trong bối cảnh kinh doanh được dẫn dắt bởi trí tuệ nhân tạo.

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