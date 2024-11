27 'dân chơi' cùng nhân viên ổ ma túy karaoke Night Club hầu tòa

Ngày 28.11, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, TAND Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tuyên án 27 bị cáo trong ổ ma túy tại nhà hàng, karaoke Night Club (đường Bàu Trảng 3, P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê).

Theo cáo trạng, khuya 9.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Công an Q.Thanh Khê, Công an P.Thanh Khê Tây ập vào nhà hàng, karaoke Night Club.

27 bị cáo trước tòa ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tại thời điểm kiểm tra, có 9/14 phòng hát karaoke đang hoạt động. Bị đột kích bất ngờ, dân chơi ở các phòng hát không kịp phi tang ma túy trên bàn. Qua kiểm tra 76 người, gồm 61 khách và 15 nhân viên cơ sở kinh doanh này, có đến 50 người dương tính với ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm các loại ma túy hàng khay Ketamine, thuốc lắc, ngoài ra còn có 13 bình khí cười N 2 O (loại trọng lượng 13 kg), 2 bình khí cười N 2 O (loại trọng lượng 40 kg)…

Đây là vụ triệt xóa ổ sử dụng ma túy tại cơ sở kinh doanh với số lượng người liên quan đến ma túy lớn nhất năm 2024 tại TP.Đà Nẵng.

Night Club trước đây đăng ký kinh doanh karaoke nhưng không đủ điều kiện hoạt động nên đã chuyển sang loại hình nhà hàng, với dịch vụ hát cho nhau nghe để núp bóng hoạt động karaoke và tổ chức sử dụng ma túy.

Trong 27 bị cáo, ngoài khách còn có nhân viên nhà hàng, karaoke Night Club đã chủ động, tổ chức cho khách sử dụng ma túy và bản thân nhân viên cũng chơi ma túy.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Hồng Tâm (31 tuổi) 8 năm 6 tháng tù; Tống Hoài Bảo (32 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê) 8 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy.

25 bị cáo còn lại lãnh lần lượt từ 5 đến 8 năm tù, cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Toàn bộ 50 người dương tính với ma túy (trong đó có 27 bị cáo) còn bị xử phạt về hành vi sử dụng trái phép ma túy.