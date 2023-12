28 dự án xuất sắc được vinh danh tại gala trao giải hành động vì cộng đồng

Tới dự đêm gala có ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng ban Dân vận T.Ư; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng các lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư và địa phương…



Hạng mục Giải dự án truyền cảm hứng tôn vinh những hoạt động cộng đồng với tính nhân văn cao, có khả năng lan tỏa và nhân rộng, kích hoạt được sức mạnh lớn lao của cộng đồng THÀNH ĐẠT

Giải thưởng hành động vì cộng đồng - Human Act Prize lần thứ nhất nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có những đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng uy tín, mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững.

Ông Lê Quốc Minh cho biết, giải thưởng do Báo Nhân Dân khởi xướng nhằm nỗ lực tìm những đơn vị và cá nhân tiên phong, những người dám đi những bước đầu tiên trên một hành trình đầy khó khăn, thử thách.

Trong số gần 130 hồ sơ dự thi gửi về, có rất nhiều cá nhân, tổ chức, đơn vị đã bắt đầu hành trình của mình một cách thầm lặng từ cả vài thập niên trước. Họ vừa làm vừa thử nghiệm và điều chỉnh, vừa trăn trở tìm cách cải tiến để chương trình, dự án của mình ngày một bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn nhằm tạo ra những tác động mạnh mẽ hơn nữa; nhờ đó mang lại nhiều thay đổi cho một vùng, hay chỉ đơn giản là giúp đỡ những mảnh đời cá nhân.

Ông Lê Quốc Minh phát biểu tại lễ trao giải THÀNH ĐẠT

Ông Minh cho rằng Human Act Prize không chỉ tìm kiếm được những dự án mang tính hỗ trợ kịp thời, những dự án có khả năng lan tỏa, truyền cảm hứng rộng rãi, mà ban tổ chức còn tìm được những đơn vị tiên phong dám đi những bước đầu tiên để tìm ra mô hình phát triển hướng tới sự bền vững, tạo ra sự thay đổi diện mạo của cả một vùng, của một ngành kinh tế.

Thậm chí xa hơn nữa, họ đã ghi tên Việt Nam trên bản đồ phát triển bền vững của thế giới và trở thành hình mẫu cho nhiều quốc gia khác học theo.

28 dự án được vinh danh

Từ 35 hồ sơ dự án lọt vào vòng chung kết, ban giám khảo đã chọn ra 28 dự án xuất sắc nhất để trao giải. Các hạng mục giải thưởng của Human Act Prize được đánh giá dựa trên những tiêu chí đảm bảo tính tác động, sự bền vững, mức độ cam kết, tính sáng tạo và sự lan tỏa trong cộng đồng.

Cụ thể, hạng mục Giải ý tưởng vì cộng đồng vinh danh 3 dự án: "Tủ thuốc cho em", "Hỗ trợ bệnh nhân ung thư", "Chuyện người muôn năm cũ".

Hạng mục Giải dự án kịp thời vinh danh 2 dự án: "Nền tảng xã hội thiện nguyện", "Siêu thị mini tết 0 đồng".

Hạng mục Giải dự án triển vọng vinh danh 4 dự án: "Thiên thần TokyoLife", "Nhóm từ thiện Fly To Sky", "Heo đất MOMO", “Nuôi em Mộc Châu”.

Hạng mục Giải dự án bền bỉ vinh danh 4 dự án: "Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam", "Cùng sen vàng kết nối yêu thương", "Quỹ Hy vọng", "Tắt đèn bật ý tưởng".

Hạng mục Giải dự án truyền cảm hứng vinh danh 5 dự án: "Nuôi em", "Trái tim cho em"; "FAS Angel", "Sáng kiến ung thư muối", "Quỹ Loan".

5 sáng kiến xuất sắc giành Giải Human Act Prize THÀNH ĐẠT

5 sáng kiến xuất sắc giành Giải Human Act Prize là: "Chương trình hành động Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero" của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam; "Kết nối sức mạnh cộng đồng phòng tránh thiên tai thành lập Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai" do ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư điều hành; "Vì cuộc sống tốt đẹp hơn" của L'Oréal Vietnam; "Hành động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam" của Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy (NPA) Việt Nam; "Thay đổi bản chất ngành sữa Việt Nam trên nền tảng phát triển bền vững, vì sức khỏe cộng đồng" của Công ty cổ phần Tập đoàn TH.